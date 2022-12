La teoría de los científicos sobre cuándo llegará el fin del mundo

escuchar

La pregunta sobre cómo y cuándo llegará el fin del mundo ha mantenido en intensa investigación a científicos desde todos los rincones, quienes basados en diferentes teorías se han animado a proyectar el comportamiento del universo y cómo podría ser su desenlace.

Una investigación encabezada por investigadores de la Universidad de Princeton y publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences da cuenta sobre un hallazgo que supondría una cuenta regresiva con una expansión acelerada del universo.

15/06/2022. Esta imagen, capturada por el Telescopio Espacial Hubble, muestra una región de unas 5000 galaxias ubicadas a miles de millones de años luz de distancia. Una nueva foto tomada por el telescopio espacial Hubble de un campo de galaxias difiere de las vistas anteriores en que ahora incluye observaciones realizadas en luz ultravioleta. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/STSCI/HARRY TEPLITZ (CALTECH/IPAC)

Bajo la teoría de que el universo comenzó a expandirse a partir del Big Bang hace casi 13.000 millones de años, el descubrimiento apunta a que en algún momento esa tendencia se detendrá y entonces comenzará a contraerse lentamente, en un tiempo que definen como “sorprendentemente pronto”.

“Este documento presenta un mecanismo simple por el cual una forma dinámica de energía oscura (conocida como quintaesencia) podría hacer que la aceleración llegue a su fin y pase suavemente de la fase de expansión a otra de contracción lenta”, dice la investigación respaldada por tres expertos, entre los que destaca Paul J. Steinhardt, director del Centro de Ciencia Teórica de la Universidad de Princeton.

La llamada quintaesencia no se trata de una fuerza constante de la naturaleza, sino de una entidad que puede decaer con el tiempo. La investigación arrojó que es probable que esa fuerza oscura lleve debilitándose miles de millones de años.

Aunque el tiempo que han estimado para la transición de una fase a otra podría ser menor a los 100 millones de años (alrededor de 65 millones), la cifra suena lejana. Sin embargo, los científicos apuntan que en términos cósmicos podría no ser así y que ello terminaría con el tiempo-espacio como lo conocemos actualmente.

Steinhardt puso en perspectiva un hecho para dimensionar ese período que podría venir en adelante: “Si volvemos atrás en el tiempo 65 millones de años, eso fue cuando el asteroide Chicxulub golpeó la Tierra y eliminó a los dinosaurios”.

Desde la década de 1990, los científicos encontraron que la expansión del universo se estaba acelerando, es decir, hallaron que el espacio existente entre las galaxias se está ampliando a mayor velocidad de la que se movía.

Este movimiento está impulsado por lo que antes llamaban una entidad invisible y ahora es reconocida como energía oscura, que está presente en un 70% de la masa-energía total del Universo.

Mediante la observación de supernovas, el Hubble pudo comprobar la expansión del universo HUBBLE HERITAGE

El equipo liderado por Steinhardt observa dos posibles desenlaces para esta historia, bajo esta teoría. Una es un “big crunch”, una contracción que podría fin a la dinámica entre espacio y tiempo. La otra podría ser un “big-bang”, una explosión a partir de la cual el universo se contraería para volvería a existir en un proceso infinito de destrucción y renacimiento.

Pese a lo importantes que son estos hallazgos en el estudio del universo, los especialistas aseguran que, al menos por ahora, es imposible establecer con certeza cuándo y cómo será. Principalmente debido a que las investigaciones se realizan a partir de observaciones anteriores de la expansión, lo cual no significa que la energía oscura se comporte de manera uniforme a través del tiempo y puedan sostenerse estos argumentos.

