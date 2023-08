escuchar

El gobierno de Nueva York anunció la prohibición de TikTok en los dispositivos gubernamentales. A partir de ahora, los funcionarios no podrán usar la red social en ninguno de sus formatos, ni tener una cuenta habilitada en algún dispositivo que sea propiedad del Estado. La ciudad se suma a otras de Estados Unidos en las que se aplica esta medida, frente a los temores de espionaje por parte de las autoridades de China, sede de la aplicación.

Jonah Allon, portavoz del Ayuntamiento, dijo a través de un comunicado citado por The New York Times que está prohibido tener la aplicación en teléfonos y computadoras del gobierno. Sin embargo, todavía se puede utilizar en dispositivos personales. A su vez, la comunidad en general no está sujeta a esta restricción. En el anuncio, se afirmó que era uno de los esfuerzos de las autoridades para salvaguardar la integridad de los neoyorquinos: “El Comando Cibernético de la Ciudad de Nueva York determinó que la aplicación representaba una amenaza para la seguridad de las redes técnicas de la ciudad”.

Desde ahora, todos los empleados del gobierno tendrán un plazo de 30 días para eliminar la aplicación. Después, perderán el acceso, así como el sitio oficial y la versión web de la misma. “Debemos asegurarnos de que siempre usamos estas plataformas de manera segura”, recalcó Allon.

Los empleados del gobierno de EE.UU. no pueden usar TikTok Unsplash

No es la primera vez que restringen el uso de TikTok en EE.UU. Incluso los funcionarios del presidente Joe Biden se sumaron. A principios de 2023, la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, anunció que todos debían prescindir de su utilización.

Por qué prohíben TikTok en EE.UU.

A pesar de que esta decisión se tomó en varios lugares recientemente, la intención data desde el gobierno de Donald Trump. El republicano quiso prohibir la app en todo el país en 2020, pero un juez frenó sus iniciativas. Incluso Mike Pompeo, el entonces secretario de estado, recomendó a la sociedad no descargar la aplicación, a menos que quisieran que su información privada “acabara en manos del Partido Comunista de China”.

Los motivos de rechazo actual a la plataforma se deben a que los funcionarios sospechan que el gobierno del país asiático es capaz de espiar a los estadounidenses. Las indagatorias se intensificaron en 2022, cuando Forbes aseguró que la red social había espiado a los periodistas que trabajaban en una investigación sobre ella. Por otra parte, a muchos legisladores les preocupa que China utilice TikTok para desinformar a la población de EE.UU. La Unión Europea y Canadá secundaron la decisión al prohibir la app en sus territorios.

Por su parte, los directivos de TikTok enviaron un comunicado hace algunos meses, cuando se supo que los empleados federales de EE.UU. estaban detrás de este veto. Consideraron que la regulación se contrapone a la multiculturalidad que ofrece la plataforma: “La prohibición de TikTok en EE.UU. es un veto de exportar la cultura y los valores estadounidenses a los más de mil millones de personas que usan nuestro servicio en todo el mundo. Estamos decepcionados de ver que avanza esta legislación apresurada, a pesar de su considerable impacto negativo en los derechos de libertad de expresión de millones de estadounidenses que utilizan y aman TikTok”.

El comunicado de TikTok por la prohibición de EE.UU. Twitter

