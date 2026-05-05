La venta de casas nuevas en EE.UU. aumenta más de lo previsto en febrero y marzo

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron en febrero y marzo más de lo previsto por especialistas, según los datos publicados el martes 7 de abril por el Departamento de Comercio

En febrero se vendieron 635.000 viviendas nuevas en tasa anualizada —estimación del número total de ventas en un año según el ritmo observado en ese mes—, lo que supone un aumento del 8,9% con respecto al primer mes del año

En marzo las ventas alcanzaron las 682.000 en tasa anualizada, lo que supone un aumento del 7,4% respecto a febrero y del 3,3% en un año

En ambos casos, el resultado es ligeramente mejor de lo previsto por los analistas, que anticipaban 631.000 y 660.000 casas nuevas vendidas en tasa anualizada, según un promedio de analistas publicado por MarketWatch

El precio medio de venta en marzo fue de 503.100 US$, un 3,4% menos que en febrero y un 1,2% menos que hace un año

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