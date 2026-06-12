"La veo favorita", dice Grimaldo sobre España en el Mundial (entrevista AFP)

"La veo favorita", zanja Álex Grimaldo en una entrevista con la AFP sobre el papel de España en el Mundial, que afronta como debutante a los 30 años "a un nivel increíble" y con la ilusión de hacer "algo muy grande"

Tras otro sofocante entrenamiento a 30°C, el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen atiende a la AFP en la Baylor School, en las afueras de Chattanooga, a tres días del debut en la competición ante Cabo Verde en Atlanta.

Pregunta: Disputará su primer Mundial a los 30 años. ¿Cómo se vive algo así desde la experiencia?

Respuesta: "Tranquilo porque todo va a ir bien. Cuando era muy joven sí que era un sueño, lo veía muy lejos, pero era un objetivo que he tenido toda mi vida. Y gracias a Dios y al trabajo realizado voy a tener la oportunidad de cumplirlo".

P: ¿Cuáles son sus grandes recuerdos de niño?

R: "2010 porque al final es el que España ganó, el que vimos toda España con una ilusión increíble por la selección que teníamos. En el gol de Iniesta estaba en la casa de verano de mis padres, con amigos, con familia, viendo todo ese partido y lo recuerdo como si fuese hace muy poco".

P: Desde entonces España no ha ganado un cruce en el Mundial. Pero lleva 30 partidos seguidos sin perder y es una de las grandes favoritas. ¿Qué le parece esta dicotomía?

R: Sí, somos una de las favoritas, pero en los últimos Mundiales no ha ido bien la cosa... Son estadísticas, cosas del pasado. Nosotros nos centramos en el día a día, en llegar lo mejor preparados al primer partido contra Cabo Verde. Y creo que el equipo está con mucha confianza y muy motivado, con la ilusión de hacer un gran papel porque creo que tenemos selección para hacerlo".

P: Temporada larga, percances físicos en varios jugadores y mucho calor. ¿Cómo se mantiene la frescura?

R: "El cansancio es el mismo para todos, pero juega la cabeza, la ilusión por estar aquí, saber que podemos conseguir algo muy grande y hacer historia para nuestro país. Creo que es algo que hace que el cansancio sea menos del que realmente es".

P: Es uno de los laterales con más goles y asistencias en Europa...

R: "Creo que ven que marco 14 goles o hago 20 asistencias y piensan, este no defiende. Y he defendido toda mi vida. Creo que muchos laterales, si deciden bien en el último tercio, tienen muchas opciones de hacer goles y asistencias. Creo que llevo varios años a un nivel increíble".

P: Le define el golpeo de balón. ¿Cree que hay algún jugador que lo haga con la misma calidad?

R: Depende de la distancia. Desde 25 metros o así, yo creo que no sé si hay alguien que le pegue mejor que yo, quitando Messi, que Messi es Messi. Pero luego, de más lejos, pues hay jugadores que le pegan muy bien como Julián Álvarez o (Dominik) Szoboszlai".

P: ¿Está menos en el foco que lo que merece su carrera?

R: "Estoy menos en el foco en el fútbol español. La gente me conoce menos porque he jugado fuera (Benfica 2016-2023 y Bayer Leverkusen 2023-2026) y no te valoran tanto como a lo mejor creo que merezco. Pero he conseguido muchos títulos, grandes cosas. Estoy en el mejor momento de mi carrera".

P: Compite por el lateral izquierdo con Marc Cucurella, el titular habitual, con el que tiene una gran relación. ¿Cómo se lleva ser rival entre comillas y amigo?

"Desde el primer día que llegué aquí nos hemos llevado muy bien. Es con el que más hablo, junto a (Álex) Baena. Al final creo que lo que pasa en el terreno de juego depende de lo que decida el míster. Nosotros nos apoyamos, nos llevamos muy bien y como he dicho siempre, con 30 años tengo la madurez suficiente para saber que antes que la individualidad siempre va el equipo".