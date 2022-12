La zona de Miami que, con glamour y sentido histórico, es la preferida de los artistas

escuchar

Miami cuenta con una gran cantidad de lugares para visitar, como sus playas únicas y el encanto latino que año tras año se apropia de la ciudad. También posee una amplia variedad de parques temáticos, centros comerciales y bares. Sin embargo, esto no es todo. Hay otros sitios que van más allá de lo glamoroso y que tienen un sentido histórico para sus habitantes y turistas. Uno de ellos es la avenida Española Way.

Como su nombre lo indica, esta calle es un guiño a la arquitectura y la cultura europeas. Su objetivo es que cientos de extranjeros, e incluso los residentes, tengan la ilusión de estar en alguna de las vías típicas de España. El centro de Información Turística de Miami, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau, define este sitio como una “calle peatonal bordeada de palmeras con guirnaldas de luces que parpadean en lo alto”.

Española Way se encuentra en el corazón de South Beach, uno de los sitios más visitados por los turistas en la ciudad. Su punto exacto es entre las avenidas Washington y Pennsylvania. El mismo organismo destaca además que este destino se creó en 1925 con la intención de “parecerse a los sitios románticos de España y Francia”. Por eso, sus edificios tienen “tejas españolas donde los cafés de las aceras están sombreados por toldos a rayas”.

Española Way tiene varias opciones de actividades para sus visitantes

En esta vía no solo hay restaurantes con gastronomía del mundo, también hay sitios para los amantes del arte, como galerías y boutiques. Por si eso fuera poco, Española Way está llena de negocios de aire bohemio y romántico. Todos sus puntos son una parada obligatoria para los turistas.

Los orígenes

Española Way nació por la idea del constructor N.B.T Roney en 1925. Según archivos del Gobierno de Miami, el terreno donde ahora se encuentra este icónico lugar fue adquirido por la empresa Spanish Village Corporation en el mismo año. Desde entonces, Roney “imaginó la creación de una colonia de artistas donde los amantes del arte pudieran reunirse en un entorno agradable”.

Los mismos documentos aseguran que la idea surgió luego de que algunos neoyorquinos criticaron que en Miami no hubiera atracciones aptas para todos los artistas. Molestos, remarcaron que no se comparaba con su ciudad ni con otras grandes urbes del arte en Europa. De ahí que Roney y otros arquitectos comenzaran a trabajar en Española Way.

De día o de noche, Española Way presenta muchos atractivos para turistas

El plan ideal

Al ser un sitio reconocido y muy turístico, las actividades para realizar son múltiples. Según sitios como TripAdvisor hay muchos recorridos distintos para hacer a lo largo de una visita de varios días. Se puede disfrutar de la gastronomía, un paseo en bicicleta o incluso en carritos de golf para ver el panorama.

Los visitantes que ya conocen el lugar a menudo hablan maravillas de la belleza que ofrece. No obstante, una queja habitual de los turistas es por los precios excesivos que puede haber en Española Way. “Muy bonito el sitio y el ambiente, pero hay algunos valores exorbitantes; pagas mucho y no comes bien”; “El mejor lugar en Miami para disfrutar de una deliciosa comida cubana e internacional, al aire libre disfrutando de la vista hacia las calles”, remarcaron otros, sin hacer mención de los costos.

