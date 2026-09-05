Labor Day 2026: qué estará cerrado y qué seguirá abierto en EE.UU. el próximo lunes

Como cada primer lunes de septiembre, el próximo 7 de septiembre se conmemorará en Estados Unidos el Labor Day, o Día del Trabajo, que marca el fin del verano. Por este motivo, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado estarán cerrados, mientras que otros estblecimientos mantendrán sus puertas abiertas.

Qué estará cerrado en EE.UU. el próximo lunes por el Labor Day 2026

Durante los días feriados federales, las oficinas del Gobierno y los bancos cierran sus puertas, y como el Labor Day es una de las 11 festividades incluidas en la lista oficial, varias instituciones públicas y servicios nacionales no abrirán.

Esto incluye también las instalaciones de los tribunales y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), aunque en este último caso los calendarios dependen de cada estado y oficina.

Las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado estarán cerrados durante el Labor Day, el próximo lunes

Junto con las oficinas del gobierno federal, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció que todas las instalaciones de correos permanecerán cerradas.

El servicio regular de entrega de correo y atención al público se reanudará el martes 8 de septiembre.

No obstante, los ciudadanos tienen disponibles quioscos de autoservicio en vestíbulos seleccionados en todo EE.UU., que ofrecen sellos a la venta y capacidad para pesar y enviar paquetes por correo, entre otras opciones. La Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) también confirmó que cerrará todas sus oficinas durante el día festivo.

A diferencia de la mayoría de negocios, Costco cerrará sus puertas el lunes 7 de septiembre para darle un descanso a sus empleados. La empresa señaló que, además del Labor Day, cierra en Año Nuevo; Domingo de Resurrección; Día de los Caídos; Día de la Independencia; Acción de Gracias; y Navidad.

Como el Labor Day es un feriado observado por la Reserva Federal, los bancos físicos estarán cerrados en general. Es importante aclarar que el sistema bancario no dejará de funcionar completamente, sino que aún continuarán disponibles opciones como cajeros y aplicaciones bancarias.

Qué seguirá abierto en EE.UU. el próximo lunes durante el Labor Day 2026

En líneas generales, los supermercados abrirán sus puertas el próximo 7 de septiembre. Según sus respectivos sitios web, la mayoría de las grandes tiendas comerciales, como Walmart, Target y supermercados como HEB, Kroger y Trader Joe’s, mantendrán sus horarios habituales.

Las tiendas comerciales, como Walmart, Target y supermercados como HEB y Kroger abrirán el lunes durante el Labor Day Google Maps

Además de estos negocios, otros comercios, como los restaurantes y las farmacias continuarán con sus operaciones de manera rutinaria, así como las gasolineras, centros comerciales y tiendas minoristas.

El origen del Labor Day en EE.UU.

En EE.UU., el Labor Day se conmemora anualmente el primer lunes de septiembre y se originó en celebración de los logros económicos y sociales de los trabajadores, de acuerdo con el Departamento del Trabajo.

Aunque al principio el día festivo fue celebrado con un desfile que tomaba las calles de diferentes ciudades del país norteamericano, hoy en día se realizan marchas, discursos y eventos con fuegos artificiales, entre otras actividades.

La primera conmemoración de Labor Day en EE.UU. tuvo lugar el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, cuando un grupo de trabajadores ideo la propuesta de tener un día que celebrara la fuerza laboral del país.

Esto ocurrió tres años antes de las huelgas de Chicago, que dieron origen al 1° de mayo como Día del Trabajo internacionalmente.

De acuerdo con los archivos históricos, en 1894 el presidente Grover Cleveland firmó una ley en la que se declara que el primer lunes de septiembre sería considerado como un feriado nacional en Estados Unidos.

No obstante, algunos historiadores creen que el maquinista Matthew Maguire fue quien fundó el día festivo en 1882, cuando era el secretario del Sindicato Central del Trabajo en Nueva York.