Cuáles son los próximos feriados federales en Estados Unidos después del 1° de mayo

El calendario de feriados federales en Estados Unidos establece 11 días en los que las agencias del gobierno suspenden actividades. En esas fechas, oficinas administrativas y servicios como el correo no operan de manera regular. A partir del 1° de mayo, el cronograma continúa con una serie de celebraciones distribuidas entre fines de primavera, verano y el último tramo del año.

Fechas de feriados federales en Estados Unidos tras el 1° de mayo

En Estados Unidos, el gobierno federal observa 11 días festivos. De esos, tres ya se celebraron, por lo que a partir del 1° de mayo se llevarán a cabo ocho.

Las festividades en Estados Unidos pueden ser federales o estatales. El Memorial Day se celebra a nivel nacional Pexels

De acuerdo con la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), los feriados federales que aún quedan son:

Día de los Caídos (Memorial Day) : lunes 25 de mayo.

: lunes 25 de mayo. Juneteenth National Independence Day : viernes 19 de junio.

: viernes 19 de junio. Día de la Independencia : se observará el viernes 3 de julio. Aunque la fecha oficial es el 4 de julio, al caer en sábado, el feriado se observa el viernes anterior para efectos de pago y licencia de la mayoría de los empleados federales.

: se observará el viernes 3 de julio. Aunque la fecha oficial es el 4 de julio, al caer en sábado, el feriado se observa el viernes anterior para efectos de pago y licencia de la mayoría de los empleados federales. Día del Trabajo (Labor Day) : lunes 7 de septiembre.

: lunes 7 de septiembre. Día de Colón (Día de los Pueblos Indígenas) : lunes 12 de octubre.

: lunes 12 de octubre. Día de los Veteranos : miércoles 11 de noviembre.

: miércoles 11 de noviembre. Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) : jueves 26 de noviembre.

: jueves 26 de noviembre. Día de Navidad: viernes 25 de diciembre.

En estas jornadas, las dependencias federales suelen permanecer cerradas. Esto incluye oficinas administrativas, tribunales y servicios postales, aunque algunos sectores mantienen operaciones mínimas.

Las reglas federales determinan que, cuando un feriado coincide con un sábado o domingo, se fija un día alternativo para su observancia. Esto permite aplicar beneficios laborales de manera uniforme.

Pago por trabajo en feriados: condiciones y montos

Los empleados federales que trabajan en días feriados reciben un esquema de compensación específico. Según OPM, por cada hora trabajada dentro de su jornada habitual, perciben el equivalente al doble de su salario base.

Este pago se compone de la tarifa regular más un adicional equivalente, lo que representa un 200% del valor habitual. Además, se garantiza un mínimo de dos horas de monto adicional si el empleado presta servicios durante ese día.

El número de horas con derecho a este beneficio depende del tipo de jornada. En esquemas estándar se limita a ocho, mientras que en turnos comprimidos puede abarcar toda la jornada prevista.

Al caer 4 de julio un sábado en Estados Unidos, el viernes anterior se considerará feriado a efectos de pago y licencia para la mayoría de los empleados federales Freepik

Acumulación de beneficios y excepciones

El pago por feriado puede combinarse con otros adicionales si se cumplen ciertas condiciones. Entre ellos se incluyen recargos por trabajo nocturno, tareas realizadas en domingo o tiempo extra.

Si un empleado supera su jornada durante un feriado, puede acceder a compensación adicional por horas extra o a tiempo compensatorio. Estas reglas se aplican según el tipo de contrato y horario.

No todos los trabajadores están incluidos en este esquema. Quedan excluidos:

Quienes tienen horarios intermitentes

Quienes reciben pagos especiales por guardia

Algunos empleados con regímenes particulares

Además de los días reconocidos a nivel federal, existen celebraciones definidas por cada estado. Estas pueden variar según la legislación local y no siempre implican cierre total de actividades.

Entre los ejemplos se encuentran el cumpleaños de Abraham Lincoln, observado en varios estados, o el Día del Príncipe Jonah Kūhiō en Hawái. También se incluye el día posterior a Acción de Gracias, reconocido en distintas jurisdicciones.

Otras fechas como la Nochebuena pueden tener estatus de feriado estatal o cierres parciales según la región. Estas celebraciones no forman parte del calendario federal y su aplicación depende de cada estado.