LAFC golpea en el descuento a Toluca en el inicio de las semifinales de la Concachampions

Con un gol en el último suspiro, Los Angeles (LAFC) del surcoreano Son Heung-Min sacó este miércoles una ventaja de 2-1 ante el Toluca mexicano en la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un cabezazo del defensa Nkosi Tafari, tras un preciso centro de Son, dio el triunfo a los californianos en el minuto 90+1, lo que obliga a los Diablos Rojos a remontar en el juego de vuelta que hospedarán el 6 de mayo.

En la otra semifinal, el mexicano Tigres venció el martes 1-0 en la cancha del Nashville estadounidense con una diana del argentino Ángel Correa.

Toluca, vigente campeón del fútbol mexicano, estuvo también muy cerca de regresar a casa con un valioso botín en un enfrentamiento entre los dos mejores clasificados en el ranking de la Concacaf.

La estrategia defensiva del "Turco" Mohamed logró contener la mayor parte de la noche al temible ataque del LAFC, debilitado esta vez por la baja del punta gabonés Denis Bouanga por acumulación de tarjetas.

En su propio arco, el veterano arquero francés Hugo Lloris tuvo que lucirse con una espectacular doble atajada para que Toluca no se fuera en ventaja al descanso.

En la segunda mitad, los locales adelantaron líneas y el internacional estadounidense Timothy Tillman abrió el marcador en el minuto 51 al recibir un pase de Son en la frontal del área y anotar de potente disparo cruzado.

El temor cundió en el banco de Mohamed cuando, solo dos minutos después, Jacob Shaffelburg volvió a perforar el arco mexicano, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

- "Justos ganadores" -

La decisión arbitral fue un balón de oxígeno para Toluca, que encontró después el deseado gol como visitante que puede valer extra en caso de empate en la llave.

Su autor fue el mexicano Jesús Angulo, con otro exquisito disparo desde el balcón del área en el minuto 73.

En el último momento, sin embargo, la afición del Toluca en el BMO Stadium se llevó un jarro de agua fría al ver cómo Tafari aprovechó un fallo de marcaje de la zaga mexicana para cabecear a bocajarro un milimétrico servicio de falta de Son.

"Obviamente no nos gusta perder, pero dentro de todo el gol de visitante es una buena noticia para nosotros", señaló Mohamed ante la prensa.

"Habíamos llevado el partido bien hasta el final y nos ganaron en un balón parado", apuntó. "Creo que fueron justos ganadores y ahora nosotros tenemos que hacer la tarea y ganar en casa".

"Obviamente es un gran equipo y sabíamos que esto podía pasar, pero estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y va a ser un partido muy diferente en casa", auguró de su lado Jesús Angulo.