LaMelo Ball jugará en los Timberwolves de Edwards (medios)

Los Charlotte Hornets acordaron la venta de su estrella, LaMelo Ball, a los Minnesota Timberwolves, donde debe formar una potente dupla con Anthony Edwards, reportaron este jueves medios estadounidenses.

Ball, de 24 años, es uno de los jugadores más creativos de la NBA pero los primeros años de su carrera se vieron frenados por continuas lesiones.

La pasada campaña el base jugó la mayor cantidad de partidos, 72, desde la temporada 2021-2022, en la que fue elegido para su único Juego de las Estrellas.

Con un plantel muy prometedor, y otras joyas como Brandon Miller y el novato Kon Knueppel, los Hornets fueron uno de los mejores equipos de la segunda mitad de la pasada temporada.

Con 44 victorias, Charlotte estuvo cerca de avanzar a sus primeros playoffs desde 2016 pero cayeron en el repechaje ante Orlando Magic.

En un movimiento inesperado, Charlotte decide ahora romper con Ball, su mejor jugador desde que fue elegido con el número tres del Draft de 2020 y que tuvo promedios el pasado curso de 20,1 puntos, 4,8 rebotes y 7,1 asistencias.

Los Hornets lo envían a los Timberwolves junto al escolta Josh Green a cambio del pívot Naz Reid, habitual sexto hombre en Minnesota, una elección de primera ronda de Draft y tres de segunda, de acuerdo con ESPN y The Athletic.

Según ESPN, Charlotte recibió otras ofertas por el base de los Toronto Raptors y los Portland Trail Blazers.

Ball compartirá un estelar juego exterior con Anthony Edwards, el número uno de su promoción, en unos Timberwolves que están reestructurando el equipo tras su derrota en las semifinales de la Conferencia Oeste ante los San Antonio Spurs.

Minnesota ya se deshizo esta semana de su segundo mayor anotador, Julius Randle, en un intercambio con los Brooklyn Nets.