"Lamine ya es un icono del fútbol mundial", dice el presidente de la Federación Española (AFP)

A horas de que España entre en juego en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde (lunes, 16:00 GMT), el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, opinó ante la AFP que Lamine Yamal "ya es un icono del fútbol mundial" llamado a "tomar el testigo" de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En el downtown de Atlanta, a 800 metros del estadio en el que debutará la Roja, Louzán inaugura junto al alcalde de la ciudad, Andre Dickens, "La casa España", un rincón dedicado a la campeona de Europa.

Frente a un enorme mural que une a las generaciones de Andrés Iniesta, Iker Casillas y Fernando Torres con la de Yamal y Nico Williams, Louzán confía su sueño: rememorar el título mundial de 2010.

Pregunta: En la previa del Mundial, España transmite confianza y tranquilidad. ¿Cómo se gestiona la presión?

Respuesta: "Con absoluta normalidad; es algo que ya forma parte de la selección, del ambiente, y lo toman todos con mucha naturalidad, entre buena armonía. Llevo un año y pico aquí y estoy encantado de ver ese buen rollo, ese buen ambiente que nos va a permitir llevarlo al campo con buen juego y victorias para España".

P: ¿Cómo se ha desarrollado la concentración previa al Mundial?

R: "Queremos sobre todo aplicar mucho sentido común y ese buen ambiente es fundamental para que a la selección no le falte de nada. Aquí en Estados Unidos, el campo base en la ciudad de Chattanooga es perfecto para esta primera fase. Ojalá pudiéramos quedarnos allí todo el Mundial, pero la FIFA ha marcado unas condiciones".

P: España entra en liza con el cartel de favorita. ¿Comparte este pronóstico?

R: "Ahora solo falta que el balón empiece a rodar, que vengan los resultados y que gane el buen fútbol también, que creo que es necesario. Podría entender que a lo mejor eso podía crear nerviosismo en España, cargarle de responsabilidad, y la verdad es que no; está siendo todo como los veis a ellos, no les pesa la responsabilidad de asumir ese gran reto de decir que España es una de las grandes favoritas. Creo que muchos están esperando ver la España de 2010 o la de 2024, campeona en la Eurocopa. Vamos a por ello".

P: Lamine Yamal es la estrella del equipo a sus 18 años. ¿Toma el testigo en este Mundial de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

R: "La verdad es que en poco tiempo se ha convertido en un icono del fútbol mundial. Creo que el siguiente paso es tomar el testigo de Messi y Ronaldo. Pero solo tiene 18 años y ellos necesitaron su tiempo. Ya es un referente mundial y es para aplaudirle. Me parece un grandísimo chaval, de corazón; las veces que he podido intercambiar con él es extraordinario y lo va a demostrar en el campo".

P: El campeón de Europa, un juego seductor y la figura más prometedora del fútbol mundial. ¿Da la sensación de que España se ha convertido en la envidia de las otras potencias?

R: "Sí, yo creo que tenemos el puzzle casi perfecto para afrontar un Mundial. Se han puesto todos los elementos de cara, pero vamos a ir etapa a etapa para lograr una gesta gloriosa para nuestro país, que además yo creo que está necesitado de que la selección nos una y que disfruten todos".

P: Y en el horizonte, la organización del Mundial 2030...

R: "Nos queda un poquito lejos, pero vamos a poner fe por delante y muchas ganas para organizar el mejor Mundial de la historia; es el centenario de la competición, con tres continentes, seis países y el reto es muy grande".