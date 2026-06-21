Lamine Yamal afirma que España salió "picada" al césped tras el empate en el debut

El delantero de la selección española Lamine Yamal aseguró este domingo que "La Roja" salió "picada" al césped para enfrentarse a Arabia Saudita, a la que goleó por 4-0 tras el decepcionante empate a 0 en el debut mundialista contra Cabo Verde.

"Empatar un partido que sabemos que tienes que ganar te pica, nos ha hecho pensar mucho, llegar a este partido como queríamos", destacó Lamine tras el duelo contra Arabia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H y disputado en Atlanta.

Para el jugador del Barcelona, "el primer partido fue algo que no éramos nosotros, fue diferente, pero ya hemos llegado y vamos a por más".

Contra los saudíes, el joven delantero debutó como titular en el Mundial y disputó la primera mitad, tras salir como suplente contra Cabo Verde por estar recuperándose de una lesión muscular.

"Era el plan, salir media parte y poder descansar pero sobre todo ayudar al equipo. Dependía del partido, ha salido como queríamos, el 3-0 permitió descansar y perfecto", resaltó Lamine, de 18 años.

La estrella de España igualó un récord que sólo tenía Pelé: se convirtió en el segundo jugador de la historia con 18 años o menos que abrió el marcador en un partido de un Mundial.

Anteriormente, sólo Pelé, con su gol contra País de Gales en 1958, cuando tenía 17 años, lo había logrado.

"Fue muy especial, siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en un primer partido como titular es un sueño, el otro Mundial lo vi en clase y poder marcar aquí con mi madre y mi familia es un sueño", concluyó.

Tras la goleada contra Arabia Saudita, España se jugará la primera plaza del grupo H el viernes en Guadalajara, contra Uruguay.