Lamine Yamal se bautiza en el Mundial con un baño de realidad ante Cabo Verde

España no fue capaz de encontrar portería ante la debutante Cabo Verde, este lunes en Atlanta en su debut en el Mundial, en un empate sin goles que no pudo voltear Lamine Yamal, tras disponer de 25 minutos de juego en su bautizo en el gran torneo.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

La Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Entre posesiones inertes y remates desviados, el partido se había convertido en soporífero mediada la segunda parte, incluso se escuchaban pitos desde la grada.

Coincidiendo con la segunda pausa de hidratación, De la Fuente llamó a Lamine Yamal y los casi 70.000 espectadores lo celebraron como el gol que no tuvieron.

El elegido pisaba su primer Mundial a los 18 años y tenía 25 minutos para voltear a Cabo Verde.

Empezó eléctrico y a punto estuvo de encontrar recompensa tras un regate y un pase que Marcos Llorente remató mal (73').

Pero rápidamente se contagió y su debut en el gran torneo no estará en los vídeos de sus mejores días.

España firmó un triste empate, cuatro años después de arrancar arrasando 7-0 a Costa Rica en Catar y caer en octavos...

Pero las cosas no son cómo empiezan sino cómo acaban: en 2010 fue campeona tras perder 1-0 ante Suiza en su debut.

Alineaciones:

España: Unai Simón - Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Pedri, Rodrigo Hernández (cap) (Nico Williams 87), Fabián Ruiz (Mikel Merino 71) - Ferrán Torres (Daniel Olmo 81), Mikel Oiarzabal, Pablo Gavi (Lamine Yamal 71). DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Josimar Vozinha - Steven Moreira, Roberto Lopez, Diney, Sidney Lopes Cabral (Joao Paulo 76) - Ryan Mendes Da Graça (cap) - Kevin Pina, Jamiro Monteiro Alvarenga (Emanuel Gomes Arcanjo 79), Laros Duarte (Deroy Duarte 61), Jovane Cabral (Willy Semedo 61) - Dailon Livramento (Joia Nuno Da Costa 61). DT: Pedro Leitao Brito.