Lamine Yamal sobre jugar todo el partido ante Arabia Saudita: "Innecesario"

Gran foco de interés de la selección española en la concentración de Chattanooga, Lamine Yamal por fin tomó la palabra para señalar que considera "muy pronto e innecesario" disputar el partido completo ante Arabia Saudita, el domingo (16.00 GMT) en la segunda jornada del Mundial

"Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", declaró en una entrevista con la televisión pública española.

El fenómeno de 18 años llegó al Mundial tras 54 días sin jugar tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

En el empate sin goles inicial ante Cabo Verde disputó 25 minutos y en la segunda jornada podría jugar "una hora", señaló el seleccionador de la Roja Luis de la Fuente el jueves en una entrevista con la radio Cope, sin especificar si saldrá como titular o de revulsivo.

"Todos los jugadores en la etapa final de la temporada, cada lesión piensas en el Mundial y obviamente en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado", añadió Lamine.

Convertido en una de las caras visibles del planeta fútbol, la figura del atacante del Barcelona es omnipresente en rascacielos y carteles publicitarios.

"Lo llevo con calma, no es algo diferente. Sé lo que soy fuera de España y en España. Intento dar mi máximo nivel, es lo que la gente quiere", dijo.

"Si tienes la imagen en ese edificio (rascacielos enfrente del Estadio Atlanta) es porque puedes hacer las cosas dentro del campo que le gusta a la gente, que la gente se emociona al verte jugar", completó.

Finalmente preguntaron al extremo de la Roja por Leo Messi, que comenzó el Mundial con un triplete ante Argelia (3-0) cuando está a punto de cumplir 39 años.

"Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca... No hay nada más que decir, mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor", dijo.

España completó su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de viajar este viernes a Atlanta, donde se entrenará el sábado con vistas al duelo del domingo.

El único jugador que no participó en la sesión colectiva fue el extremo Víctor Muñoz, que ha recaído de su lesión muscular.

Mikel Merino, ausente en las dos sesiones precedentes por "gestión de cargas", sí estaba en el grupo.