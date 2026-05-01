Lando Norris partirá en primera posición en la carrera esprint del GP de Miami

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se hizo este viernes con el primer lugar de la parrilla para la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en una sesión de clasificación en la que brilló el argentino Franco Colapinto.

Norris, vigente campeón mundial, superó por 222 milésimas de segundo al joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato de 2026.

"Siempre me ha gustado Miami, dentro y fuera de la pista. Es un gran inicio del fin de semana", se felicitó el británico, quien logró en este circuito en 2024 su primera victoria en la Fórmula 1.

El tercer lugar lo logró el australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, en una tarde de fuerte calor en el Autódromo Internacional de Miami.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) concluyó en cuarta posición y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el top 5 de la parrilla.

El argentino Franco Colapinto firmó una sensacional sesión de clasificación al colarse en la tercera fase.

El piloto de Alpine logró un octavo puesto para la carrera del sábado.