Laporte cree que a España le toca decir "aquí estamos" ante Arabia Saudita

Aymeric Laporte, el jefe de la defensa de la selección española, cree que a su equipo le toca decir "aquí estamos" el domingo ante Arabia Saudita tras haber arrancado en el Mundial con un empate sin goles frente a Cabo Verde, este sábado antes del último entrenamiento en la Kennesaw University.

España juega en la segunda jornada del grupo H ante el equipo saudita, de nuevo en Atlanta (16.00 GMT), tras digerir durante seis días su desilusión inicial.

"Hemos estado un poco fastidiados, como tiene que ser, pero sabemos que llevamos 32 partidos invictos y eso nos da esa ambición de cara al futuro, sobre todo mañana, para pensar positivo, para decir que aquí estamos", dijo el jugador del Athletic Club.

Laporte cree que el duelo será "más de lo mismo" que ante Cabo Verde, que acertó al encerrarse en su área y fiarlo todo a encontrar una contra, y que sí supo sujetar a España.

- Buen conocedor del rival -

"No sabemos todavía exactamente el planteamiento que van a proponer, pero bueno, nosotros hablamos del nuestro. Intentar meter goles que al final te dan victorias, estar atentos e ir a por todas", señaló el jugador de 32 años.

Antes de regresar al Athletic en 2025, Laporte jugó dos temporadas en Arabia Saudita, por lo que conoce bien al rival del domingo.

"Es verdad que en Europa no suenan tanto, pero yo sé que tienen muchas capacidades, juegan bastante bien y con el clima también de aquí a lo mejor están un poco más acostumbrados (al calor)", dijo.

Tras hablar ante los medios españoles, Laporte ofreció unos minutos a los franceses, entre ellos la AFP.

"Hay que intentar seguir hasta el final, marcar ese gol que nos ayudaría a desarrollar nuestro juego. Ellos se abrirían un poco más, nos presionarían un poco más arriba. Ahí es donde somos un poco más fuertes", dijo sobre un teórico desarrollo del partido.

"Evidentemente, el otro día no estaban los jugadores clave en el desborde. Ellos están acostumbrados precisamente a hacer esos uno contra uno por las bandas", añadió sobre la ausencia en el once de Lamine Yamal y Nico Williams.

"Contento de que vuelvan con fuerza", añadió sobre los dos extremos, que todavía no están en condiciones de disputar un partido entero.

- "El mediocampo no ralentiza" -

También pasó ante la prensa el centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi, que no comparte la idea de que el centro del campo estuvo demasiado lento ante Cabo Verde.

"El mediocampo no ralentiza el juego, somos jugadores con mucha movilidad, capacidad de jugar a uno y dos toques", señaló el habitual suplente de Rodri en el pivote.

Precisamente el Balón de Oro 2024 fue uno de los jugadores en el centro de las críticas.

"Ha demostrado todo lo que vale en el (Manchester) City y en la selección... El otro día estuvo bien, ha tenido partidos mejores pero por uno no le podemos achacar nada", dijo.

Finalmente se refirió a su forma física después de una primera temporada en el fútbol inglés muy intensa en la que jugó menos en la parte final al no estar al 100% físicamente.

"Ha sido un año duro y en algún momento sí que he notado la fatiga, pero creo que ahora mismo estoy bien", dijo Zubimendi.