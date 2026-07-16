Las acciones de Netflix caen ante las preocupaciones sobre su crecimiento

Las acciones de Netflix cayeron hasta un 8% el jueves, después de que sus resultados decepcionaran a los inversionistas ya preocupados por la disminución de la participación de sus usuarios.

Netflix registró 3400 millones de dólares de beneficio neto entre abril y junio, más del 9% respecto al mismo período del año anterior.

Los ingresos ascendieron a 12.560 millones de dólares, ligeramente por debajo de las proyecciones de los analistas. Esto supuso un incremento interanual del 13,4%, la tasa de crecimiento más baja en casi tres años.

La empresa prevé una desaceleración adicional en el tercer trimestre, con un crecimiento del 11,7%.

Netflix no ha publicado una actualización de su número de suscriptores desde el primer trimestre de 2025, al considerar este indicador, antes seguido muy de cerca, demasiado volátil.

La plataforma informó, no obstante, que los suscriptores pasaron 97.000 millones de horas viendo contenido en la primera mitad del año, un aumento del 2% con respecto al mismo período del año anterior.

El gigante del Streaming se enfrenta a una feroz competencia con YouTube, TikTok y otros proveedores de contenido de formato corto.

YouTube superó a Netflix en tiempo promedio de visualización diaria en 2025, según la firma de investigación Digital i, citada por TechCrunch. Y TikTok recortó distancias en 2024, de acuerdo a datos de eMarketer.

Pero Netflix insistió en que aún tiene margen para crecer.

La empresa está diversificando su contenido, más recientemente con videos de formato corto, tras expandirse a eventos en vivo, podcasts y videojuegos.