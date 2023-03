Las armas letales que se usaron en el tiroteo de la escuela de Nashville

escuchar

El tiroteo del lunes en una escuela cristiana en Nashville, Tennessee, que dejó seris muertos, entre ellos tres niños, generó conmoción en Estados Unidos y en el mundo. Audrey Hale, de 28 años e identificada como la tiradora, había comprado siete armas legales de fuego y las había escondido en su casa, incluso a pesar de que recibía tratamiento por problemas psiquiátricos, confirmó el martes la policía de esa ciudad del sureste del país.

The Covenant School, donde se registró el tiroteo, se convirtió en la última comunidad estadounidense en ser sacudida por la violencia. En total murieron tres niños de nueve años, la directora de la primaria, una profesora suplente y un conserje, con lo que se reavivó el debate público sobre el derecho de tener armas en Estados Unidos.

Hale, a quien la policía describió como una mujer que se identificaba con pronombres masculinos en sus redes sociales, preparó mapas detallados de la escuela y dejó un manifiesto en el que sugería que habría ataques en otros lugares. También fue estudiante de esa institución en su niñez y las autoridades señalaron que no atacó a personas específicas.

Mientras los agentes iban al campus de Covenant, Hale disparó a los vehículos policiales que llegaban desde una ventana del segundo piso @MNPDNashville

En una conferencia de prensa del martes, el jefe de la policía de Metro Nashville, John Drake, dijo que Hale que había comprado legalmente siete armas de fuego en cinco tiendas locales. De estas, tres fueron usadas en el ataque a la escuela. Llevaba dos rifles de asalto y una pistola cuando ingresó al centro educativo de la Iglesia Presbiteriana Covenant, donde estudiaban unos 200 alumnos.

Las armas utilizadas en el tiroteo de Nashville @MNPDNashville

Los investigadores también registraron su casa, donde incautaron “una escopeta aserrada, una segunda escopeta y otras pruebas”, reportó la policía en un comunicado.

Los progenitores de la sospechosa, que fue abatida por los policías, confirmaron que estaba en tratamiento por un trastorno emocional. “Sus padres sentían que no debía poseer armas. Tenían la impresión de que había vendido la única arma que tenía”, pero “resultó que había estado escondiendo varias armas en la casa”, confirmó Drake, quien también precisó que los niños y adultos que murieron no fueron atacados individualmente y que aún no está claro el motivo del tiroteo.

Hale disparó a los vehículos policiales que llegaban desde una ventana del segundo piso @MNPDNashville

En declaraciones para NBC News, el jefe de policía mencionó que la causa podría ser “cierto resentimiento” de Hale por tener que ir a esa escuela. Cuando se le preguntó si la identidad de género pudo ser un factor en el ataque, respondió que las autoridades seguían todas las pistas.

Los mensajes de Hale para su excompañera

Averianna Patton, una excompañera de secundaria de Hale, reveló para CNN que le había enviado mensajes en Instagram antes del tiroteo. “Algún día esto tendrá más sentido”, escribió Hale. “Dejé atrás evidencia más que suficiente, pero algo malo está por suceder”.

En respuesta, Patton aseguró que llamó a la policía para alertar, aproximadamente, cuando se iniciaba el ataque.

La comunidad debate el control de armas en Estados Unidos @MNPDNashville

Al principio, las autoridades habían indicado que Hale era mujer, pero luego en una conferencia vespertina la identificaron como una persona transgénero. El vocero policial Don Aaron declinó aclarar cómo se debía identificarla, precisó la agencia AP.

Dolor en una comunidad de Nashville y muchas preguntas sobre el manejo de armas

Tras el tiroteo, los residentes dejaban flores y peluches frente a la escuela, ubicada en el sur de Nashville. Algunos se arrodillaban para orar. Chad Baker, de 44 años, aseguró para la agencia AFP que se sentía “horrorizado y triste”. “La mayoría de los días llevo un arma, pero no necesito un rifle de asalto”, dijo, y agregó: “No creo que comprar un arma deba ser tan fácil como comprar flores”.

“A falta de una mejor supervisión, corresponde a las escuelas revisar sus protocolos de seguridad, pero no ocuparse de la seguridad”, lamentó el martes Nina Dyson, madre de cuatro hijos, en una protesta en Nashville a favor del control de armas.

Joe Biden se suma al debate

Había más de 24 millones de armas de asalto estilo AR-15 en circulación en Estados Unidos a mediados de 2022, según datos la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF), citados por AFP.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló también el martes que la mayoría de los estadounidenses está en contra de los rifles de asalto. Por eso, instó al Congreso a restablecer una prohibición de estas armas a nivel nacional, que había estado vigente desde 1994 hasta 2004 y no se renovó. “Les debemos a estas familias más que nuestras oraciones”, compartió Biden en un discurso en Carolina del Norte.

En EE.UU. los intentos por prohibir estas armas, que suelen usarse para los tiroteos masivos, enfrentan una gran oposición de los republicanos, quienes defienden su derecho constitucional a portarlas. En lo que va del año, se han contabilizado en ese país más de 130 tiroteos, según el Archivo de Violencia de Armas de Fuego.

LA NACION