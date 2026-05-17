Las diez mayores salidas a bolsa del mercado de valores

Este es el ranking de las diez mayores ofertas públicas iniciales (OPI) registradas, en función de los fondos recaudados:

- Saudi Aramco: la petrolera estatal saudí recaudó 25.600 millones de US$ en 2019 en la Bolsa de Riad.

- Alibaba: el gigante chino del comercio electrónico obtuvo 21.800 millones de US$ en 2014 en la Bolsa de Nueva York.

- SoftBank Corp: el conglomerado japonés de telecomunicaciones recaudó 21.300 millones de US$ en 2018 en la Bolsa de Tokio.

- Agricultural Bank of China (AgBank): el banco estatal chino captó 19.200 millones de US$ en 2010, al cotizar simultáneamente en las bolsas de Shanghái y Hong Kong.

- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): el banco estatal chino recaudó 19.100 millones de US$ en 2006, con su debut en Hong Kong y Shanghái.

- NTT Mobile: el operador japonés de telefonía móvil obtuvo 18.100 millones de US$ en 1998 en la Bolsa de Tokio.

- Visa Inc: la red estadounidense de tarjetas de crédito recaudó 17.900 millones de US$ en 2008 en la Bolsa de Nueva York.

- AIA Group: la aseguradora asiática, filial del grupo estadounidense AIG, captó 17.800 millones de US$ en 2010 en la Bolsa de Hong Kong.

- Enel: el grupo energético italiano recaudó 16.500 millones de US$ en 1999 en Milán, con posterior cotización también en Nueva York.

- Facebook (ahora Meta): la red social estadounidense obtuvo 16.000 millones de US$ en 2012 en la Bolsa de Nueva York.