Las diez mayores salidas a bolsa del mercado de valores
Este es el ranking de las 10 mayores ofertas públicas iniciales (OPI) registradas, en función de
Este es el ranking de las diez mayores ofertas públicas iniciales (OPI) registradas, en función de los fondos recaudados:
- Saudi Aramco: la petrolera estatal saudí recaudó 25.600 millones de US$ en 2019 en la Bolsa de Riad.
- Alibaba: el gigante chino del comercio electrónico obtuvo 21.800 millones de US$ en 2014 en la Bolsa de Nueva York.
- SoftBank Corp: el conglomerado japonés de telecomunicaciones recaudó 21.300 millones de US$ en 2018 en la Bolsa de Tokio.
- Agricultural Bank of China (AgBank): el banco estatal chino captó 19.200 millones de US$ en 2010, al cotizar simultáneamente en las bolsas de Shanghái y Hong Kong.
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): el banco estatal chino recaudó 19.100 millones de US$ en 2006, con su debut en Hong Kong y Shanghái.
- NTT Mobile: el operador japonés de telefonía móvil obtuvo 18.100 millones de US$ en 1998 en la Bolsa de Tokio.
- Visa Inc: la red estadounidense de tarjetas de crédito recaudó 17.900 millones de US$ en 2008 en la Bolsa de Nueva York.
- AIA Group: la aseguradora asiática, filial del grupo estadounidense AIG, captó 17.800 millones de US$ en 2010 en la Bolsa de Hong Kong.
- Enel: el grupo energético italiano recaudó 16.500 millones de US$ en 1999 en Milán, con posterior cotización también en Nueva York.
- Facebook (ahora Meta): la red social estadounidense obtuvo 16.000 millones de US$ en 2012 en la Bolsa de Nueva York.