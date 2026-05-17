Alerta nivel 4 por tormentas severas este lunes: tornados, granizo gigante y vientos de hasta 75 mph

El Storm Prediction Center (SPC, por sus siglas en inglés), dependiente de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una alerta de riesgo moderado, nivel 4 de 5, para el lunes 18 de mayo en el centro y noreste de Kansas y el sureste de Nebraska. La amenaza abarca a más de 62 millones de personas en el Medio Oeste y se extiende hasta el martes, con pronósticos que contemplan tornados de categoría EF-2 o mayor, granizo de entre 2 y 4 pulgadas (5 a 10 centímetros) de diámetro y rachas de viento superiores a 75 millas por hora (120 km/h).

Qué ciudades concentran el mayor riesgo de tornados este lunes

El área de mayor peligro el lunes se concentra a lo largo del corredor formado por la baja presión superficial, la línea de convergencia y el frente frío que se extiende desde los Grandes Lagos hasta las llanuras centrales y del sur, según el SPC. El Kansas central, incluida la zona de Wichita, y el sureste de Nebraska, entre Lincoln y Omaha, están dentro de la franja de riesgo más elevado para la tarde del lunes, cuando el calentamiento diurno acelerará la formación de tormentas.

El Storm Prediction Center (SPC, por sus siglas en inglés), dependiente de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una alerta de riesgo moderado, nivel 4 de 5 NOAA

La amenaza del lunes se distingue de la del domingo por la posibilidad de tornados intensos sostenidos: el SPC señaló que algunos de los sistemas convectivos podrían mantener su forma discreta en lugar de fusionarse rápidamente en líneas de tormenta, lo que aumenta el tiempo de contacto de un posible tornado con el suelo.

Qué implica el nivel 4 de 5 para quienes viven o trabajan en la zona afectada

Un riesgo moderado del SPC, el cuarto nivel en una escala de cinco, implica que se esperan tormentas severas en forma generalizada, con alta probabilidad de tornados significativos. El nivel más alto, riesgo alto o nivel 5, se emite en promedio apenas dos o tres días al año en todo el país, según datos del SPC para el período 2000-2024. Este tipo de alerta de nivel 4 exige tomar medidas antes de que las tormentas se desarrollen: identificar un refugio seguro en un edificio de material sólido, preferiblemente en un sótano o en la habitación interior de planta baja más alejada de ventanas, y tener listas cargas de celular y documentos de emergencia.

La amenaza del lunes se distingue de la del domingo por la posibilidad de tornados intensos sostenidos Tony Gutierrez - AP

Kansas tiene una de las mayores densidades de población hispana entre los estados del Medio Oeste, con comunidades concentradas en Wichita, Emporia, Dodge City y Liberal, donde en algunos distritos los latinos representan más del 60% de los habitantes, según datos del Censo de Estados Unidos. Para esa comunidad, que trabaja en proporciones elevadas en frigoríficos, granjas y construcción, las tormentas vespertinas coinciden con la jornada laboral al aire libre.

Cuándo se esperan las tormentas más intensas y cuándo amainan

El SPC y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) prevén que las tormentas se inicien durante la tarde del lunes, con el pico de actividad entre la tarde y el anochecer. El martes, la amenaza se desplaza hacia el este, con un nivel 2 de 5 desde Oklahoma hasta Illinois.

Las precipitaciones acumuladas de entre 2 y 3 pulgadas (5 a 7 centímetros) en zonas ya saturadas por las tormentas del fin de semana elevan además el riesgo de inundaciones repentinas en el norte de Kansas, el suroeste de Iowa y el sur de Nebraska, de acuerdo con el WPC. Los suelos empapados por el sistema anterior absorberán menos agua, lo que puede generar escorrentías en minutos.

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Las autoridades del NWS actualizarán los avisos durante la mañana del lunes a medida que los modelos ajusten la trayectoria del frente frío. Los residentes de Kansas y Nebraska deben monitorear las alertas locales del Servicio Meteorológico Nacional antes de iniciar cualquier actividad al aire libre o viaje en la tarde del lunes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.