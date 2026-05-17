IDAHO-. Un espectáculo aéreo en el estado de Idaho, Estados Unidos, fue interrumpido este domingo luego de que dos aviones de combate chocaran en pleno vuelo durante una exhibición militar frente a cientos de espectadores. El incidente ocurrió durante el festival Gunfighter Skies, realizado en la base de Mountain Home.

Según reportaron medios locales, la colisión ocurrió cerca de las 13 (hora local), durante una maniobra protagonizada por dos aeronaves E/A-18G Growler de la Marina estadounidense. Las imágenes muestran el momento en que ambos aviones impactan en el aire, seguido por una columna de humo negro.

El momento en que dos aviones de combate chocan durante un show aéreo en Estados Unidos

Los organizadores del evento confirmaron en un comunicado publicado en Facebook que se produjo un “incidente aéreo” durante el show. Señalaron que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar. “Se está llevando a cabo una investigación y se brindarán más detalles a medida que estén disponibles”, indicó el mensaje.

De acuerdo con el diario local Idaho Statesman, un portavoz de la base aérea confirmó que se trató de una colisión en el aire. Poco después del impacto, el locutor del espectáculo informó al público que los cuatro tripulantes involucrados habían logrado eyectarse y fueron encontrados con vida.

Los organizadores del evento confirmaron en un comunicado publicado en Facebook que se produjo un “incidente aéreo” durante el show y señalaron que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar Facebook

“Tuvimos cuatro buenos paracaídas. Las tripulaciones pudieron eyectarse”, anunció el presentador del evento, mientras helicópteros y brigadas de rescate se dirigían hacia la zona donde cayeron las aeronaves.

Las autoridades suspendieron el festival para el resto de la jornada y ordenaron restringir el acceso a la base aérea. La Policía de Mountain Home pidió además que el público no se acercara al lugar.

El momento en que dos aviones de combate chocan durante un show aéreo en Estados Unidos

El Gunfighter Skies, que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, es una celebración de la historia de la aviación y una muestra de las capacidades militares modernas. Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron la atracción principal del espectáculo durante los dos días.

Previo al accidente, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportó buenas condiciones de visibilidad y ráfagas de viento de hasta 47 km/h (29 mph), sin alertas meteorológicas severas en la zona.

El momento en que dos aviones de combate chocan durante un show aéreo en Estados Unidos

La festividad ya había registrado accidentes: en 2018 murió un piloto de ala delta durante una exhibición y, en 2003, un avión Thunderbirds se estrelló en el mismo festival, aunque el piloto logró eyectarse con éxito.

El año pasado, un caza F-16 se estrelló durante un entrenamiento previo al AirSHOW Radom, una destacada exhibición aeronáutica que se celebra cada dos años en el aeropuerto polaco de Sadkow. El piloto murió en el acto, según confirmaron entonces fuentes oficiales. La fatalidad ocurrió en el mes de agosto.

El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, se trasladó de inmediato al lugar de la tragedia y expresó sus condolencias públicamente: “Estoy en el lugar de una tragedia. Un piloto del ejército polaco murió en un accidente de F-16; un oficial que siempre sirvió a su país con dedicación y gran valentía”.

Un avión militar se estrelló durante maniobras de práctica en Polonia y el piloto murió en el acto

Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Armadas confirmó en un comunicado que el avión pertenecía a la 31.ª Base Aérea Táctica y que no hubo heridos entre los transeúntes.

“Lamentamos informarles que, durante el entrenamiento preparatorio para el espectáculo aéreo Radom 2025, un avión F-16 de la 31.ª Base Aérea Táctica sufrió un accidente aéreo. El piloto falleció. Nadie resultó herido. Se iniciaron inmediatamente las operaciones de rescate en el lugar”, señalaron las autoridades militares.

Con información de Associated Press