México vs. Sudáfrica: hora de EE.UU. y cuándo se juega el partido inaugural del Mundial 2026

México abre el Mundial 2026 ante Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), en el partido que da inicio oficial a la Copa del Mundo. El pitazo inicial está fijado para las 3:00 p.m. ET. Para quienes viven en la costa oeste, el partido comienza a las 12:00 p.m. PT, en un horario que permite seguirlo sin interrumpir la jornada laboral de la tarde. Ambas selecciones integran el Grupo A junto a Corea del Sur y Chequia, y los tres puntos del partido inaugural tienen peso inmediato en la clasificación.

Hora y cómo ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

El partido se transmite el jueves 11 de junio con estos horarios según zona:

ET (Este): 3:00 p.m.

3:00 p.m. CT (Centro): 2:00 p.m.

2:00 p.m. PT (Pacífico): 12:00 p.m.

México Comenzó Con Sus Entrenamientos

Cómo ver el Mundial 2026 narrado en español

En español, Telemundo es el canal oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos. Con una antena digital, disponible en la mayoría de las ciudades del país, el partido llega sin costo adicional.

Para quienes prefieren el streaming en español, Peacock transmite los 104 partidos del torneo con audio en castellano. La suscripción Premium cuesta 10,99 dólares al mes.

Tubi, la plataforma gratuita de Fox Corp, transmite en vivo y en 4K este partido sin necesidad de registro ni pago, aunque el audio es en inglés.

Otras opciones por streaming: Fubo incluye FOX y FS1; DirecTV Stream incluye FOX, FS1, Telemundo y Universo; Hulu + Live TV también cubre todos los canales del Mundial.

Qué se juega cada equipo en el partido inaugural

México llega como anfitrión y como cabeza de serie del Grupo A, con la ventaja de disputar los tres partidos de la fase en estadios mexicanos.

México, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, integra el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y un europeo a confirmar OMAR VEGA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La selección de Javier Aguirre abre en el Azteca, juega la segunda fecha en Guadalajara ante Corea del Sur y cierra también en Ciudad de México frente a Chequia.

El peso de la localía convierte este primer partido en una oportunidad concreta para establecer liderato desde la jornada inicial, aunque el historial del equipo en partidos inaugurales de Mundiales aconseja cierta prudencia.

Sudáfrica llega con el objetivo de mostrar que su regreso al Mundial —catorce años después de organizar la edición de 2010— no es solo simbólico.

Los Bafana Bafana tienen en Chequia, el rival teóricamente más accesible del grupo, su partido clave de la fase. Pero sumar en el debut ante el anfitrión cambiaría el escenario de clasificación por completo.

Cinco de los seis partidos del Grupo A se disputarán en México, mientras el restante se juega en Estados Unidos, lo que da a los locales una ventaja logística clara a lo largo de toda la fase.

Sudáfrica y México jugaron el partido inaugural en el Mundial 2010 y volverán a hacerlo en 2026 ACHIM SCHEIDEMANN - EPA/DPA

El antecedente de 2010 y el dato que cierra el círculo

El único precedente mundialista entre ambas selecciones es el partido inaugural de Sudáfrica 2010, disputado el 11 de junio de ese año, con Javier Aguirre como técnico de México. El partido terminó 1-1, con gol de Siphiwe Tshabalala al 55′ y empate de Rafael Márquez al 79′.

El Estadio Ciudad de México —históricamente conocido como Estadio Azteca— se convierte con este partido en el único recinto del mundo en albergar partidos en tres Copas del Mundo distintas. Ya fue sede en 1970 y 1986.

La coincidencia de que ambos equipos vuelvan a abrir un Mundial el mismo día del año —11 de junio—, con el mismo entrenador en el banco mexicano, agrega un contexto que rara vez se repite en la historia del torneo.

En el historial general entre las selecciones, con encuentros amistosos y de Copa Oro incluidos, México suma dos victorias (4-0 en 1993 y 4-2 en 2000), una derrota (1-2 en la Copa Oro 2005) y el empate mundialista de 2010, más una victoria 3-0 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.