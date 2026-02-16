Las estrellas jóvenes ganan un All-Star revitalizado

El equipo Estrellas, liderado por jóvenes como Anthony Edwards y Cade Cunningham, triunfó el domingo en el renovado Juego de las Estrellas de la NBA, que recuperó la competitividad perdida en los últimos años.

Las jóvenes figuras de la NBA vencieron en la final por un rotundo 47-21 al Equipo Barras, integrado por veteranos como LeBron James, Kevin Durant y Kawhi Leonard.

El equipo Mundo, el primero formado por jugadores internacionales en un All Star, perdió los dos partidos disputados ante los combinados estadounidenses en el Intuit Dome de Inglewood (sur de Los Ángeles).

El gran espectáculo anual de la NBA recuperó buena parte de la intensidad perdida en los años anteriores, cuando la falta de esfuerzo de los jugadores fue reprochada por la propia liga y el interés se desplomó hasta registrar los peores datos de audiencias.

El formato de enfrentar a estadounidenses con extranjeros, y a jóvenes contra veteranos, despertó la motivación de las estrellas por competir.

Los minipartidos de 12 minutos provocaron también finales emocionantes, con los tres primeros definiéndose con triples ganadores.

El francés Victor Wembanyama, que había dicho que este formato despertaría el "orgullo" de locales e internacionales, cumplió su promesa al anotar 14 y 19 puntos en los dos minipartidos perdidos por el equipo Mundo.

El combinado internacional pagó las bajas de Shai Gilgeous-Alexander y Giannis Antetokounmpo, además de contar con una fugaz participación de Luka Doncic y Nikola Jokic.