Las explosivas declaraciones de un senador estadounidense sobre los mexicanos: “Comerían alimento para gatos”

Esta semana, el senador republicano de Louisiana John Kennedy provocó una disputa diplomática con México tras asegurar que los habitantes de ese país se alimentarían de “comida para gatos” sin Estados Unidos. Las polémicas declaraciones las realizó durante una audiencia con Anne Milgram, jefa de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas e inglés). Las autoridades mexicanas reaccionaron de inmediato a la situación y calificaron al senador como “racista e ignorante”.

Kennedy lanzó los comentarios en una reunión donde se analizaba el presupuesto del FBI y la DEA. El senador criticó a Milgram y a Joe Biden por su “falta de acciones” contra los cárteles mexicanos, luego comparó la economía de ambos países y enfatizó en la disparidad que había entre ellos, según consignó Nola. En esa línea, el republicano aseguró que la gente de México “comería comida para gatos enlatada y viviría en una tienda de campaña detrás de un outback” de no ser por EE.UU.

Además, el funcionario exigió a Biden que se involucrara en “tácticas de estilo mafioso” para obligar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a aceptar que las autoridades estadounidenses entren a su país para combatir el narcotráfico. “Llame al presidente y hágale un trato que no pueda rechazar para permitir que nuestro ejército y nuestros agentes del orden entren en México y trabajen con él para detener a los cárteles”, dijo.

Las autoridades mexicanas responden

Estas declaraciones causaron enojo a los funcionarios mexicanos. “Es un señor ignorante y racista, debería darle vergüenza ser senador”, afirmó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones exteriores del país azteca, durante una intervención con los medios, el jueves. No obstante, la mañana de este viernes, en una conferencia de prensa, fue más contundente en su mensaje: “El senador Kennedy hizo una serie de afirmaciones inaceptables para México, les decía yo que es un senador, en primer lugar, ignorante, el presupuesto básico que dice es la ignorancia”.

Asimismo, explicó que sus declaraciones eran todavía más decepcionantes, dado que México es una nación aliada y leal de EE.UU. en cuanto a inversiones conjuntas, seguridad en las cadenas de suministro y en la lucha contra en fentanilo. En esta última destacó: “México es el país, de todos los países del mundo, que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a EE.UU., es un hecho contundente, lo hemos demostrado en foros”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, llamó ignorante y racista al senador estadounidense John Kennedy Facebook/Marcelo Ebrard

En esa misma conferencia de prensa, el presidente López Obrador llamó a los habitantes de EE.UU. a no votar por los republicanos: “Paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses, a la hora de votar, no lo hagan por candidatos como este senador Kennedy. Quien tenga un abuelo migrante, o un padre migrante, no puede apoyar estas actitudes”, señaló.

Estas declaraciones se dan dos meses después de que el mandatario del país azteca rechazara la propuesta de un grupo de congresistas republicanos de EE.UU., quienes buscaban enviar tropas norteamericanas a su nación para luchar contra los cárteles del narcotráfico. En ese entonces, el mandatario lanzó un contundente mensaje y aseguró que el gobierno de EE.UU. respetará la autonomía del país azteca. “Ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes? A México se le respeta”, sentenció.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los latinos de Estados Unidos a no votar por los republicanos tras las declaraciones del senador John Kennedy - - Presidencia AMLO

