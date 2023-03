López Obrador, duro contra los republicanos de EE.UU. por la propuesta de usar militares para combatir a los narcos

escuchar

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó nuevamente la propuesta de un grupo de congresistas republicanos de Estados Unidos, quienes buscan enviar tropas norteamericanas a su país para luchar contra los cárteles del narcotráfico. Las declaraciones se dan en el marco del secuestro y posterior asesinato de ciudadanos estadounidenses en el estado mexicano de Tamaulipas, ocurrido esta semana.

López Obrador lanzó un contundente mensaje al respecto durante una conferencia de prensa y aseguró que el gobierno de EE.UU. respetará la autonomía del país azteca. “Ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión, ¿Qué se creen estos mequetrefes? A México se le respeta”, sentenció.

El mandatario calificó de “prepotente, alevosa, majadera e intervencionista” la propuesta del senador republicano Lindsey Graham. Explicó que si EE.UU. envía tropas a su país, con el pretexto de reducir el crimen organizado, se trataría de una invasión y, aseguró, su gobierno respondería inmediatamente, aunque no dio detalles. El líder enfatizó el rechazo ante los republicanos y remarcó que está seguro de que el presidente Joe Biden no tiene nada que ver con la situación.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá que las Fuerzas Armadas de EE.UU. intervengan en territorio mexicano

“No es el gobierno del presidente (Joe) Biden, son los republicanos. Fue, creo, el coordinador de ellos en la Cámara de Representantes. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, desde luego intervencionista. ¡Cómo es que va a presentar una iniciativa! Si no hay un acuerdo de que intervengamos nosotros. ¡Qué le pasa! Eso, claro que no lo aceptamos”, declaró el mandatario.

También advirtió a los precursores de la propuesta: “O cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en EE.UU. para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión a México. Si continúan con esa actitud, vamos a insistir en que (no haya) ni un voto de mexicanos, de hispanos, a ese partido”.

Defiende la lucha de México contra el fentanilo

López Obrador agregó que la iniciativa de Graham busca facultar a las Fuerzas Armadas de EE.UU. para que intervengan en México en el combate contra el narcotráfico, especialmente para evitar que llegue a territorio norteamericano el fentanilo, un opiode sintético que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis allí. Ante esto, el mandatario azteca aseguró que se trata de un problema de ese país y que en México no se produce la droga: “Nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Lamentamos mucho lo que está pasando en EE.UU., pero ¿por qué ellos no combaten su distribución dentro de su país?”.

Además, informó que el próximo lunes, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, viajará a Washington para reunirse con todos los cónsules de México en EE.UU. con el fin de informar las acciones que realiza su gobierno para combatir el opiode.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió la lucha que ha realizado para combatir el tráfico de fentanilo AFP

“Quiero aprovechar para informarles que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington, que va a presidir Marcelo Ebrard, para todos los cónsules en EE.UU. Ahí se informará lo que estamos haciendo para que no llegue el fentanilo. Se va a informar que durante el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado: un total de seis toneladas”.

Agregó también que los cónsules se encargarán de replicar esta información a los mexicanos que viven y trabajan en EE.UU., como una respuesta directa para los legisladores republicanos que insisten en enviar tropas estadounidenses a México.

