Las medidas de Tim Walz para los inmigrantes ilegales en Minnesota: así funcionan las licencias de conducir y universidad gratis

Tim Walz fue confirmado por la candidata demócrata Kamala Harris como su compañero de fórmula para estas elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos. El gobernador de Minnesota es conocido, en parte, por sus críticas a las posturas anti-inmigrantes y por las políticas que implementó en su estado en favor de los inmigrantes ilegales.

La candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz llegan a un evento de campaña en Filadelfia, el martes 6 de agosto de 2024.

Entre sus medidas más destacadas se incluyen iniciativas vinculadas a la atención médica financiada por el estado, licencias de conducir y matrículas universitarias gratuitas para estos extranjeros indocumentados, así como su intención expresa de hacer de Minnesota un “estado santuario”; es decir, que no coopera con las autoridades federales de inmigración en la aplicación de leyes migratorias.

Licencia de conducir para inmigrantes ilegales

En marzo de 2023, Walz firmó una ley que permite a los residentes de Minnesota, independientemente de su estatus migratorio, solicitar y obtener licencias de conducir, según detalla el sitio oficial del estado. La norma, que entrará en vigor este 1° de octubre de 2024, restablece la legislación previa a 2003, cuando el acceso a una licencia no dependía de la condición migratoria de la persona.

Minnesota emite licencias de conducir para inmigrantes indocumentados

Esta medida busca mejorar la seguridad vial al asegurar que todos los conductores estén licenciados y asegurados. Según la oficina del gobernador, esta ley podría beneficiar a aproximadamente 81.000 inmigrantes indocumentados en el estado. De acuerdo con Star Tribune, diversos estudios demuestran que permitir que estas personas obtengan licencias de conducir puede mejorar la seguridad vial al reducir el número de conductores no licenciados y no asegurados.

Los inmigrantes ilegales en Minnesota pueden acceder a las universidades

Bajo el gobierno de Walz, Minnesota ha implementado el programa North Star Promise, que ofrece matrícula universitaria gratuita de dos o cuatro años para inmigrantes indocumentados cuyas familias ganan US$80.000 o menos al año y cumplen con ciertos requisitos de residencia y académicos.

Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que todos los jóvenes en el estado, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a la educación superior, lo que promueve una fuerza laboral más educada y capacitada, y aporta beneficios a la economía del estado a largo plazo.

Minnesota financia la atención y cobertura médica para extranjeros indocumentados

La jurisdicción gobernada por el actual candidato a vicepresidente de EE.UU. también extendió la cobertura de su programa de seguro de salud subsidiado por el estado, MinnesotaCare, a todos los inmigrantes ilegales. Esta medida, implementada en 2023, permite que unos 40.000 indocumentados puedan inscribirse y recibir atención médica asequible, según Washington Examiner.

Los extranjeros indocumentados pueden acceder a cobertura de salud estatal en Minnesota

Al no tener que esperar hasta que sus condiciones se agraven para buscar ayuda, estas personas pueden acudir a los centros de salud con mayor prevención, lo cual reduce los costos a largo plazo y mejora los resultados de salud en general.

Walz busca que Minnesota sea un “estado santuario”

Desde su campaña para gobernador en 2018, Walz ha apoyado la idea de convertir a Minnesota en un “estado santuario”, un término con el que se suele llamar a los estados que limitan o niegan la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales de inmigración, lo que proporciona una mayor protección a los inmigrantes indocumentados. “Mi posición sobre que Minnesota se convierta en un estado santuario se reduce a quién tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración”, sostuvo el mandatario a CBS News en 2018.

Según The New York Post, el gobernador también dijo que invertiría en una “fábrica de escaleras” al criticar la construcción del muro fronterizo propuesto por el republicano Donald Trump. “Siempre digo: ‘Avísenme qué tan alto es’. Si es de siete metros, entonces invertiré en una fábrica de escaleras de nueve metros. No es así como se detiene esto”, sostuvo Walz, quien agregó que la frontera necesita más tecnología y personal.

