Las mejores ciudades para comer en Estados Unidos

Para muchas personas, la mejor parte de viajar y explorar nuevos destinos es poder degustar la comida. Estados Unidos cuenta con una gran variedad de platos que son producto de la diversidad cultural y las tradiciones norteamericanas. Ante este panorama, expertos en finanzas crearon una lista para ayudar en la planeación de rutas, que incluye ciudades que ofrecen las mejores opciones para el disfrute del paladar.

Aunque uno pensar√≠a que las grandes urbes, como Nueva York, Los √Āngeles y Chicago, ser√≠an las primeras de la lista, las conclusiones del reporte, publicado en octubre de 2022 por el sitio Wallethub, van m√°s all√° de las rese√Īas de destacados cr√≠ticos o de las preferencias de los comensales. Para este an√°lisis se tuvo un total de 29 criterios, divididos en dos categor√≠as clave: ‚Äúasequibilidad‚ÄĚ y ‚Äúdiversidad, accesibilidad y calidad‚ÄĚ.

La diversidad cultural en Estados Unidos propicia un abundante panorama gastronómico Christiann Koepke / Unsplash

En el an√°lisis se reconoci√≥ que, con las complicaciones econ√≥micas y los recientes aumentos en la inflaci√≥n en Estados Unidos, ‚Äúser foodie puede ser bastante caro‚ÄĚ. Esto fue una de las motivaciones para emprender el arduo trabajo de comparar los indicadores de 182 ciudades propuestas, para as√≠ encontrar las que tuvieran las opciones m√°s baratas, pero tambi√©n las m√°s diversas. ‚ÄúLos amantes de la comida que quieren ahorrar no siempre tienen que sacrificar la calidad por el precio. Para obtener consejos de ahorro y recomendaciones relacionadas con la pol√≠tica para mejorar la escena gastron√≥mica local, pedimos a un panel de expertos que nos dieran su opini√≥n sobre algunas preguntas clave‚ÄĚ, explicaron en la presentaci√≥n del reporte.

Entre los especialistas que aportaron sus conocimientos para definir el listado hubo profesores de Oklahoma State University, Boston University School of Hospitality, City University of New York y otras instituciones.

¬ŅQu√© dice el ranking?

Portland, Oregon, se posicionó en el primer lugar del ranking de mejores ciudades para comer. Entre las razones por las que esta ciudad destacó se encuentran su exitosa política de exención de impuestos sobre las ventas de comida. Además, tiene una amplia oferta de restaurantes de calidad, cafeterías, cervecerías artesanales y vinotecas.

Entre las ciudades que destacan hay dos de Florida y tres de California Christiann Koepke / Unsplash

Aparte de Orlando y Miami, en Florida, tres ciudades de California destacan en el top 10. Se trata de San Francisco, Sacramento y San Diego. Otras que completan las mejores posiciones son: Austin, Seattle, Tampa y Las Vegas. Todas estas urbes dejan a las populares Chicago, Los √Āngeles y Nueva York en los puestos 12, 15 y 18 de la clasificaci√≥n, que se puede consultar en el sitio web de Wallethub. El orden es el siguiente:

Portland

Orlando

Miami

San Francisco

Austin

Sacramento

Seattle

Tampa

Las Vegas

San Diego

‚ÄúOtros factores que hacen de Portland, Orlando y Miami las mejores ciudades para los amantes de la comida incluyen la gran cantidad y diversidad de restaurantes, la buena proporci√≥n entre restaurantes de servicio completo y locales de comida r√°pida, y el gran n√ļmero de food trucks por cada 100.000 habitantes‚ÄĚ, coment√≥ la vocera de WalletHub, Jill Gonzalez a la revista Forbes.

Previamente, se hab√≠an dado a conocer los resultados de una encuesta de la plataforma de recomendaciones Yelp, que identific√≥ otra muestra de los mejores destinos gastron√≥micos de Estados Unidos. ‚ÄúNuestro equipo de ciencia de datos busc√≥ las ciudades que ten√≠an los restaurantes mejor calificados de los visitantes y luego ech√≥ un vistazo a lo que les encantaba a los locales‚ÄĚ, explicaron en ese informe. En este caso, destacaron. Asheville, Carolina del Norte y San Luis Obispo, California.

