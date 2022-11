Las postales de las vacaciones de Ivanka Trump con su familia en Egipto y con destacados looks

escuchar

Ivanka Trump ha cambiado su estilo de vida desde que dejó de estar bajo los reflectores políticos. Poco a poco sus looks se transformaron y empezó a lucir atuendos más frescos para convivir con su familia: su esposo Jared Kushner y sus hijos Arabella Rose, Joseph Frederick y Theodore James. Sin embargo, luego de que su papá, Donald Trump, anunció sus aspiraciones a la presidencia, el centro de atención giró inevitablemente hacia ella. Alejada de las preocupaciones, ahora hizo una nueva aparición en la que derrochó glamur en un viaje al extranjero.

Según dejó ver en su cuenta de Instagram, Ivanka pasa unas increíbles vacaciones en Egipto con su familia. En unas fotografías que compartió el lunes, mostró los detalles. En la primera imagen de su carrete posa sentada con un vestido blanco en un camello. En tanto que otras instantáneas son la prueba de la unión familiar desde el desierto, donde la hija mayor de Trump y su esposo Jared posaron en los escalones de una pirámide.

Ivanka Trump disfruta de unas vacaciones con su familia en Egipto @Ivankatrump

Por su parte, Kushner, quien también fue uno de los principales asesores de su suegro, eligió una camiseta blanca y pantalones cortos para la ocasión. El toque final fue muy estadounidense, porque se puso una gorra de los Mets de Nueva York. Casi como si hubieran coordinado, Joseph, de 9 años y Theodore, de 6, lucieron atuendos parecidos a los de su padre. En tanto que Arabella, de 11 años, combinó un top de color azul.

En la publicación, la exasesora principal de 41 años escribió: “Un día en las pirámides (...) Qué especial explorar la belleza de Egipto por primera vez con mi familia”. En la descripción, anticipaba las fotos del quinteto mientras posaba frente a estructuras antiguas

Ivanka Trump se aleja de la política

Parece que momentos como estos serán su prioridad tras el anuncio del Donald Trump, quien buscará aparecer en la boleta de la contienda de 2024. Ivanka, quien ha estado casada con Jared Kushner desde 2009, fue muy clara sobre sus aspiraciones políticas.

Su decisión también la compartió en su cuenta de Instagram: “Amo mucho a mi padre, pero esta vez elijo priorizar a mis hijos pequeños y la vida privada que estamos creando como familia. No planeo involucrarme en la política”, sentenció.

En esa dirección, puntualizó que incluye a su papá entre sus seres queridos: “Si bien siempre lo amaré y apoyaré, en el futuro lo haré fuera de la arena política”. Al final de su breve anuncio, se mostró agradecida con los estadounidenses: “Siempre estaré orgullosa de muchos de los logros de nuestra administración”, cerró.

Sobre este punto, un informante le dijo a The Post que la socialité eligió este camino por la repentina muerte de su madre, Ivana, en julio pasado.

Un viaje a Egipto

Durante la presidencia de su padre, Ivanka fue la asesora principal, mientras que Kushner el pacificador designado por Trump. En 2017, este último visitó Egipto en medio de un viaje más amplio por Oriente Medio. En ese momento, las relaciones eran tensas porque el entonces mandatario había anunciado que Estados Unidos recortaría la ayuda a esta nación. No obstante, el New York Times reseñó que no hubo señales de discordia entre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y Kushner.

LA NACION