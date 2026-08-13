Las reparaciones fallidas del Estanque Reflectante amenazan la reputación del Servicio de Parques

WASHINGTON (AP) — Las reparaciones deficientes del presidente Donald Trump en el Estanque Reflectante en el Monumento a Lincoln han colocado al Servicio de Parques Nacionales en un aprieto político.

La querida agencia federal, sus icónicos guardabosques y otros empleados han estado al servicio del público mientras gestionan exigencias controvertidas del presidente republicano, desde revisar exhibiciones en parques y otros sitios hasta la demolición de estructuras importantes bajo su tutela, como el Ala Este de la Casa Blanca, y hasta arrestar a visitantes por presunto vandalismo en el estanque.

Los críticos afirman que la saga de meses del Estanque Reflectante y otras exigencias de Trump corren el riesgo de socavar la integridad de una agencia federal muy valorada por el público estadounidense.

“Nunca —ni una sola vez en décadas— he presenciado una degradación, falta de respeto y desmantelamiento tan sistemáticos del Servicio de Parques Nacionales como los que veo hoy bajo el yugo del presidente Donald Trump y del secretario del Interior Doug Burgum”, manifestó Bill Wade, exguardabosques y superintendente.

Wade, quien ahora se desempeña como director general de la Asociación de Guardabosques Nacionales, escribió un artículo de opinión para The Denver Post donde lamentó el “ataque” del gobierno de Trump “contra las personas, la misión y los valores que han convertido al Servicio de Parques Nacionales en una de las instituciones más valoradas de Estados Unidos”.

El servicio de parques ha estado en el centro de algunas de las acciones más polémicas de Trump durante su segundo mandato. Una orden ejecutiva apuntó a la financiación y exigió revisiones en parques nacionales y otros sitios que, según Trump, promovían “narrativas divisivas” y una “ideología inapropiada”, lo que derivó en cambios en algunas exhibiciones sobre la esclavitud o el cambio climático.

El presidente también ha ordenado cambios de gran alcance en monumentos y edificios históricos en Washington que están bajo la jurisdicción de Parques Nacionales, incluida la creación de un salón de baile en la Casa Blanca y un arco conmemorativo de 76 metros (250 pies de altura). Mientras tanto, la agencia ha perdido al menos una cuarta parte de su plantilla permanente desde que Trump inició su segundo mandato, debido a despidos, jubilaciones forzadas y renuncias.

Los empleados del servicio de parques “están siendo politizados y arrastrados con regularidad a los absurdos y la corrupción de este gobierno”, sostuvo el representante de California Jared Huffman, el principal demócrata en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Citó el proyecto del estanque, el arco propuesto y la orden ejecutiva sobre materiales de exhibición.

El ataque político continuo contra la agencia “no se parece a nada que hayamos visto en este país, y hace miserable la vida en agencias como el Servicio de Parques Nacionales”, expresó Huffman.

La saga del Estanque Reflectante continúa

Trump puso en marcha reparaciones en el Estanque Reflectante a principios de este año, con la esperanza de abordar problemas de larga data en el sitio icónico antes de las celebraciones por los 250 años de la nación. Pero el proyecto de 16 millones de dólares enfrentó problemas de inmediato, entre ellos el desprendimiento de un sellador azul y el fuerte regreso de algas verdes.

Trump culpó de los problemas del sellador al vandalismo sin aportar pruebas, y se presentaron cargos por delito grave contra un excanoísta olímpico, David Hearn, a quien se le acusó de vandalizar el estanque.

La Policía de Parques de Estados Unidos, una unidad del Servicio de Parques Nacionales, arrestó a Hearn, quien negó haber cometido alguna falta y dijo que apenas tocó un trozo del recubrimiento.

Los cargos contra Hearn fueron retirados el 31 de julio después de que los fiscales reconocieron que el daño fue causado por una instalación mal ejecutada, y no por vandalismo.

El asesoramiento y la orientación de funcionarios de carrera y guardabosques —reconocibles al instante por sus característicos sombreros de ala plana y sus uniformes verde y gris— han sido ignorados o apartados mientras Trump y Burgum toman decisiones sobre la fallida reparación del estanque, según un empleado del Departamento del Interior que no estaba autorizado a hablar sobre deliberaciones internas y habló bajo condición de anonimato.

“Es trágico”, comentó Ed Stierli, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, otro grupo de defensa. “Todo esto es una clase magistral de cómo no llevar a cabo un proyecto público de rehabilitación”.

En los días transcurridos desde que se desestimaron los cargos, Trump siguió presionando al Servicio de Parques en sus reiteradas afirmaciones de que vándalos dañaron el revestimiento del estanque.

Trump publicó el 9 de agosto en su sitio Truth Social que “un empleado de carrera del Servicio de Parques Nacionales, un testigo de gran credibilidad, vio a David Hearn ... a plena luz del día vandalizar el Estanque Reflectante al arrancar y tirar ‘violentamente’ del recubrimiento, que es algo delicado”. El equipo legal de Hearn afirmó que Trump “sigue atacando a un hombre inocente”.

Stierli, del grupo de conservación de parques, calificó la referencia de Trump al empleado no identificado como un ejemplo de la incómoda posición que ahora enfrentan los trabajadores de la agencia durante el gobierno de Trump y Burgum, quien ha respaldado públicamente las afirmaciones del mandatario sobre el vandalismo en el estanque.

“Creo que el público entiende que, por desgracia, el presidente de Estados Unidos está impulsando directamente las decisiones, tanto aquí en Washington como en todo el país”, señaló Stierli. El servicio de parques —y especialmente su personal de carrera— “tiene muy poco control sobre esto”, añadió.

La Casa Blanca y el Departamento del Interior no respondieron directamente a las solicitudes de comentarios sobre el servicio de parques. La Casa Blanca defendió el proyecto del estanque y afirmó que Trump “prometió hacer que D.C. fuera seguro y hermoso, y lo está cumpliendo”.

“Durante años, el Estanque Reflectante estuvo descuidado, plagado de algas y con filtraciones de millones de galones de agua”, indicó la Casa Blanca en un comunicado. “Arreglarlo era de sentido común”.

Un exfuncionario dice que la moral del Servicio de Parques está en su punto más bajo

Wade, el exsuperintendente de parques, calificó la reparación del estanque como “una comedia de errores” y “una continuación de la incompetencia” mostrada por el gobierno de Trump.

“La mayoría de la gente se da cuenta de que el NPS está contra las cuerdas y no puede hacer mucho al respecto, aunque quisiera”, dijo, y agregó que la moral en la agencia está en el punto más bajo que él recuerda.

Los edictos desde Washington han dejado claro que hablar con honestidad sobre lo que está ocurriendo podría costarles el empleo a los trabajadores, afirmó Wade. “Hay un miedo muy fuerte entre los empleados del NPS”, dijo en una entrevista. “Es muy frustrante para ellos, como se puede imaginar”.

El arco conmemorativo propuesto por Trump ha enfrentado cierta resistencia. Un informe reciente del personal del Servicio de Parques advirtió que el arco dorado propuesto podría alterar la importancia histórica de decenas de sitios alrededor de su ubicación prevista cerca del Monumento a Lincoln.

El informe indicó que el arco, que el mes pasado recibió la aprobación inicial de una comisión federal clave, afectaría la “integridad” de decenas de propiedades históricas porque cambiaría las “relaciones visuales y espaciales definitorias del carácter” entre ellas.

Los estadounidenses ven con buenos ojos al Servicio de Parques Nacionales

El Servicio de Parques es popular entre los estadounidenses. Aproximadamente tres cuartas partes de los adultos de Estados Unidos —incluidas proporciones similares de demócratas y republicanos— tienen una opinión favorable de la agencia, según una encuesta del Pew Research Center de 2025. Solo 1 de cada 10 tiene una impresión negativa, y un 15% no está seguro.

Una encuesta de The Washington Post/Ipsos de julio encontró que dos tercios de los estadounidenses dicen estar “insatisfechos” o “molestos” por los proyectos de Trump en el área de Washington, incluida la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, la pintura del Estanque Reflectante y la construcción de su arco triunfal. Los republicanos tienen más probabilidades de mostrarse “entusiasmados” o “satisfechos” con los proyectos.

Casi una cuarta parte de los estadounidenses opina que el objetivo de Trump es “hacer que Washington sea más hermoso”, mientras que casi la mitad afirma que el presidente tiene un “objetivo diferente”. En una pregunta abierta, muchos encuestados especularon que Trump quiere glorificarse o dejar su huella.

El estanque y otras controversias recientes, incluida la revisión de exhibiciones, ponen en riesgo la credibilidad de la agencia, dijo Wade.

“Ya sea al interpretar la Guerra Civil, hablar de ciencia climática o describir las complejas historias de los pueblos indígenas, los guardabosques han procurado presentar evidencia, no ideología política”, afirmó. “Eso ahora se está perdiendo”.

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La periodista de The Associated Press Linley Sanders contribuyó a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.