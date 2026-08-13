La CIA tenía “baja confianza” en la amenaza iraní antes de que Trump cambiara de avión en Turquía

WASHINGTON.- Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos se mostraron escépticos sobre una supuesta amenaza de asesinato iraní contra el presidente Donald Trump, transmitida por Israel y que desencadenó una maniobra clandestina mediante la cual el mandatario abandonó Turquía en secreto a bordo de una aeronave militar alternativa, según funcionarios estadounidenses actuales y retirados familiarizados con la información.

La amenaza fue comunicada por el gobierno israelí a la CIA, donde los analistas no consideraron que la inteligencia fuera especialmente convincente y trasladaron esas dudas a funcionarios de la administración Trump, según indicó una de las fuentes.

Otro funcionario describió los reportes sobre amenazas a la vida de Trump como información “de origen israelí, no generada por Estados Unidos, y considerada de baja confianza”.

Las dudas existentes en algunos sectores sobre la inminencia de una amenaza contra el presidente agregan un nuevo elemento a la decisión de la Casa Blanca del mes pasado, revelada inicialmente por The Washington Post, de ocultar los movimientos de Trump al abandonar una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio.

Según informó previamente el diario, después de que surgieran preocupaciones sobre si el nuevo Boeing 747-8 regalado por Qatar contaba con las medidas de seguridad suficientes para transportar al presidente fuera de un entorno potencialmente hostil, Trump abordó un Air Force One de generación anterior en Ankara. Sin embargo, abandonó ese avión en secreto y fue trasladado en un camión de catering aeroportuario hacia una tercera aeronave, un Air Force C-32A, que lo llevó junto a algunos asesores clave hasta el Reino Unido.

Ilustración avión NYT

La Casa Blanca no respondió directamente el miércoles a preguntas sobre la inteligencia recibida por Estados Unidos ni sobre cómo fue evaluada por los funcionarios estadounidenses.

“Como ha dicho el presidente, ha enfrentado numerosas amenazas contra su vida, incluidas algunas provenientes de Irán, y se toman todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad”, señaló un funcionario estadounidense en una declaración. “La misión principal del Servicio Secreto es proteger al presidente, y eso fue lo que logró”.

La CIA declinó hacer comentarios. La embajada de Israel en Washington tampoco respondió de inmediato a una solicitud de información.

En última instancia, la Casa Blanca y el Servicio Secreto parecen haber concluido que no podían correr riesgos.

La amenaza iraní de asesinar a Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses ha sido una preocupación importante desde que Estados Unidos mató en 2020 a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds iraní. Esas inquietudes aumentaron aún más tras la muerte del líder supremo iraní en febrero, junto con decenas de otros altos cargos, al inicio de la guerra con Irán.

Vehículos de catering surten al Air Force One en la pista, mientras la caravana en la que viaja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para dejar la cumbre de la OTAN, el miércoles 8 de julio de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Ankara, Turquía. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Trump ha sobrevivido a tres presuntos complots de asesinato conocidos desde su campaña presidencial de 2024, aunque no existe ningún vínculo conocido entre los sospechosos de esos casos e Irán.

A pesar de las dudas sobre la inteligencia israelí, el elaborado plan ejecutado por el Servicio Secreto en Ankara se llevó a cabo por extrema precaución, afirmó el primer funcionario.

“El Servicio Secreto ha tenido tres incidentes en los que el presidente estuvo cerca de ser alcanzado, por lo que no está dispuesto a correr riesgos”, dijo. “Hicieron lo que tenían que hacer”.

The Wall Street Journal informó por primera vez el mes pasado que Israel había compartido información de inteligencia con el gobierno estadounidense sobre la amenaza iraní.

La aeronave que trasladó a Trump desde Ankara hasta la base aérea británica de Mildenhall fue escoltada por cazas F-16, según dos funcionarios estadounidenses y otros documentos revisados por The Washington Post.

Donald Trump confirmó que cambió de avión en secreto durante su salida de Turquía tras la cumbre de la OTAN AFP

Trump, en sus primeros comentarios públicos sobre la operación clandestina, afirmó el martes por la noche que la decisión de utilizar un avión alternativo fue tomada por el Servicio Secreto.

“Eso depende realmente del Servicio Secreto. Yo simplemente sigo lo que consideran apropiado”, declaró Trump ante los periodistas. “Querían que viajara en un vuelo distinto, en un avión diferente, con el mismo nivel de seguridad. Hago lo que ellos dicen”.

Algunos funcionarios de inteligencia estadounidenses interpretaron que la decisión de Israel de compartir la advertencia sobre amenazas contra la vida de Trump buscaba menos informar que influir en la toma de decisiones del presidente y en la política estadounidense hacia la región, según un funcionario actual y otro retirado.

Israel considera a Irán como su amenaza más urgente en el corto plazo. Sin embargo, percibe a Turquía como una amenaza de mediano y largo plazo, y observa con preocupación el acercamiento entre Washington y Ankara, fortalecido por la relación personal entre Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, indicó el funcionario.

La situación “encajaba en un patrón más amplio de informes de inteligencia israelíes que algunos funcionarios consideran diseñados tanto para moldear las decisiones presidenciales como para informar”, afirmó el exfuncionario.

Según esta fuente, el secretario de Estado Marco Rubio fue informado tanto sobre la inteligencia israelí relativa a la amenaza como sobre el plan de engaño preparado por el Servicio Secreto y, aun así, decidió abordar el Air Force One de generación anterior, que presumiblemente habría sido un objetivo para Irán.

Otro funcionario estadounidense familiarizado con las discusiones de seguridad también cuestionó la gravedad de la amenaza y señaló que decenas de miles de agentes de seguridad turcos participaron en el dispositivo de protección de la cumbre de la OTAN.

Los demócratas han presionado a la administración para que proporcione más explicaciones sobre la extraordinaria operación de engaño.

“Me interesa mucho conocer hasta qué punto la inteligencia proporcionada por Israel era no solo creíble, sino también verificable de manera independiente”, declaró al Post el senador Chris Van Hollen (demócrata por Maryland). “No tengo dudas de que a Irán le gustaría ver desaparecer al presidente, pero todo esto parece un poco fantástico”.