Alerta climática: dos potenciales tormentas se dirigen a territorio estadounidense y una tocará tierra en las próximas horas

La actividad tropical vuelve a ganar fuerza en distintos puntos del Pacífico y el Atlántico, con dos sistemas. Mientras una perturbación avanza hacia Hawái con posibilidades de transformarse rápidamente en una tormenta tropical o incluso en un huracán, otra ya fue bautizada del otro lado del continente, aunque su trayectoria no representa una amenaza para las zonas habitadas.

Dos potenciales tormentas mantienen en alerta a los meteorólogos de EE.UU.

En el Pacífico, el sistema que genera mayor preocupación es el antiguo Invest 93C, que fue elevado oficialmente a la categoría de Potencial Ciclón Tropical Uno-C. La perturbación se encuentra a poco más de 1000 millas (1609 kilómetros) al sureste de la Isla Grande de Hawái y avanza en dirección a las islas.

El sistema conocido como antiguo Invest 93C fue elevado a Potencial Ciclón Tropical Uno-C mientras avanza hacia la Isla Grande de Hawái NHC

De acuerdo con la información difundida por FOX Weather, existe un fuerte consenso entre los modelos de pronóstico respecto de una intensificación durante los próximos días. Aunque todavía no se emitieron vigilancias por tormenta tropical, debido a que los efectos principales todavía se encuentran a más de 48 horas, se espera que esas alertas sean establecidas durante la mañana del jueves.

El Centro de Pronósticos del medio también señaló que el sistema probablemente tendría suficiente organización para ser clasificado como depresión tropical o tormenta tropical en las próximas horas.

Lala podría tocar tierra en Hawái con fuertes lluvias y oleaje peligroso

La evolución de Lala, el nombre que se le dio a la tormenta tropical, todavía no está confirmada porque el sistema aún no se desarrolló completamente. Sin embargo, el consenso de los modelos meteorológicos indica que las condiciones podrían favorecer una intensificación considerable mientras se aproxima al archipiélago.

Satélite De La NOAA Sobre Hawai

El sistema podría generar lluvias intensas y un marcado incremento del oleaje, incluso si su centro no pasa directamente sobre las zonas costeras. Los especialistas advierten que las olas podrían superar los 30 pies (9,1 metros), una situación capaz de volver extremadamente peligrosas a las playas locales.

Además, las costas hawaianas ya presentan mareas más elevadas como consecuencia de varios factores combinados, entre ellos los fuertes vientos alisios, la distancia de la Luna respecto de la Tierra y la expansión térmica del océano asociada con temperaturas del agua inusualmente cálidas. En ese contexto, la llegada de un sistema tropical podría aumentar todavía más las condiciones adversas en sectores costeros.

Cristóbal se formó en el Atlántico, pero no amenaza a EE.UU.

En paralelo, el Atlántico también presenta actividad. La tormenta tropical Cristóbal se formó el miércoles por la mañana en aguas abiertas del océano, aproximadamente a 1050 millas (1690 kilómetros) al este-noreste de Bermudas, después de evolucionar a partir del sistema identificado como Invest 93L.

En el Atlántico abierto, la tormenta tropical Cristobal se formó el miércoles a partir del sistema Invest 93L, a más de 1000 millas al este-noreste de Bermudas NHC

Sin embargo, su situación es muy diferente a la del sistema que se dirige hacia Hawái. Según FOX Weather, Cristóbal se desplaza hacia sectores cada vez más alejados del continente y no representa una amenaza para tierra. Su permanencia como tormenta tropical, además, sería breve debido a la presencia de vientos hostiles al norte del sistema.

El Centro de Pronósticos del medio anticipó que esa estructura adversa provocaría su debilitamiento durante la mañana del jueves y que el sistema se disiparía durante la tarde. Por lo tanto, aunque Cristóbal forma parte del repunte de actividad tropical registrado en las cuencas del Atlántico y el Pacífico, no se espera que produzca impactos directos sobre territorio estadounidense.

La situación también contrasta con el comienzo relativamente tranquilo que tuvo la temporada de huracanes 2026, particularmente en la denominada Región Principal de Desarrollo del Atlántico, ubicada entre África y el Caribe y considerada una zona habitual para la formación de estos fenómenos.