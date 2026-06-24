Las reservas de petróleo de EE.UU. cayeron más de lo previsto

Las reservas comerciales y estratégicas de petróleo de Estados Unidos volvieron a registrar un fuerte descenso la semana pasada, según cifras oficiales, por los problemas de navegación en el Golfo

Según el informe semanal de la EIA, las reservas comerciales disminuyeron en unos 6,1 millones de barriles durante el periodo de siete días que finalizó el 19 de junio

El mercado esperaba un descenso de 3,6 millones, según una encuesta entre analistas elaborada por la agencia Bloomberg

Las reservas comerciales se sitúan ahora en 412 millones de barriles, el nivel más bajo desde enero de 2025

Las reservas estratégicas estadounidenses (SPR) volvieron a disminuir, en unos 9,1 millones de barriles

Estas reservas se han estado utilizando desde el inicio del conflicto en Oriente Medio para moderar la escalada de los precios

Por el momento, se han extraído cerca de 84 millones de barriles, mientras que Washington se ha comprometido a liberar 172 millones de barriles de los 415 millones que contenían las reservas estratégicas a finales de febrero

Las exportaciones se mantienen en los niveles habituales, en torno a los 4,7 millones de barriles diarios, al igual que las importaciones, sobre 5,7 millones