A qué hora de EE.UU. juega Brasil vs. Escocia, hoy: canal y transmisión en vivo del Mundial 2026

Una nueva jornada del Mundial 2026 tiene lugar este miércoles 24 de junio con el enfrentamiento entre Brasil y Escocia por la última fecha del Grupo C. El duelo, que comenzará a las 18 hs (hora del Este de Estados Unidos), definirá las posiciones de cada selección, y será transmitido tanto en inglés como en español.

El horario de Brasil vs. Escocia en EE.UU. por el Mundial 2026

En la recta final de la fase de grupos de la Copa del Mundo, Brasil -líder del grupo- se enfrenta esta tarde a Escocia -tercero- con la obligación de ganar para consolidarse en el primer puesto de la tabla de cara a los 16avos de final. El encuentro comenzará a las 18 hs (hora del Este) en el Estadio Miami y, dada la importancia del evento, se espera una alta asistencia.

El partido entre Brasil y Escocia por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 comenzará a las 18 hs (hora del Este) en el Estadio Miami Gemini IA

El seleccionado sudamericano, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, empató en su debut 0 a 0 con Marruecos y luego se impuso por 3 a 0 sobre Haití. Por su parte, Escocia venció por 1 a 0 a Haití y fue derrotada por la selección africana por la misma diferencia. Con estos resultados, por el momento la tabla de la zona es la siguiente:

País Puntos PJ DG Brasil 4 2 +3 Marruecos 4 2 +1 Escocia 3 2 0 Haití 0 2 -4

El otro duelo de la zona, entre Marruecos y Haití, se llevará a cabo en el mismo horario (18 hs) en el Estadio Atlanta, de acuerdo con el cronograma de la FIFA.

En caso de que clasifique a la siguiente ronda en el primer puesto, Brasil enfrentaría al segundo del Grupo F, que en este momento es Japón. No obstante, la selección asiática se encuentra empatada en puntos (4) con Países Bajos, por lo que el rival se definirá después de la última fecha del jueves 25 de junio.

A su vez, según las llaves oficiales, el segundo del Grupo C deberá medirse con el primero de la Zona F.

Canal y transmisión en vivo de Brasil vs. Escocia por la última fecha de grupos del Mundial 2026

El enfrentamiento de esta tarde será televisado en español por Telemundo; en inglés, lo transmitirá FOX, según el calendario de CBS News. Además, se podrá ver en streaming en español por Peacock.

Brasil 3 - Haití 0: el equipo de Ancelotti logró su primera victoria en el Mundial- RESUMEN COMPLETO

A parte de este encuentro, se disputarán los siguientes duelos durante la misma jornada (hora del Este de EE.UU.):

15 hs - Suiza vs. Canadá – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver

15 hs - Bosnia y Herzegovina vs. Catar – Grupo B - Estadio Seattle

18 hs - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Estadio Atlanta

21 hs - República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21 hs - Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey

El nuevo formato para esta edición de la Copa del Mundo introdujo la posibilidad de clasificación de más integrantes de cada grupo. Los dos primeros de cada zona clasifican directamente a esa ronda de 32; los ocho mejores terceros entre los 12 también avanzan a la siguiente etapa.

Por el partido de Brasil vs. Escocia, las autoridades de Miami cerrarán las calles

Cierres de calles en Miami por el partido entre Brasil y Escocia del Mundial 2026

Las autoridades de Miami Gardens, Miami-Dade y FIFA activaron un operativo especial de seguridad y movilidad con cierres de calles. Esta medida comenzará a las 5 hs y se extenderá hasta las 23 hs en las siguientes áreas:

Salida 2X del FL Turnpike: cerrada tanto en dirección norte como sur.

cerrada tanto en dirección norte como sur. NW 199th Street: cerrada desde NW 14th Court hasta NW 27th Avenue.

cerrada desde NW 14th Court hasta NW 27th Avenue. Acceso restringido: solo las personas con pases de estacionamiento oficiales de la FIFA podrán circular por estas vías cerradas.

Durante los próximos partidos que se desarrollarán en la Ciudad del Sol, los cierres de carreteras permanecerán vigentes, según informaron los organismos locales en el documento.