Las sanciones de EE.UU. a Irán llevarán al "colapso del régimen", dice Bessent

Un plan de EE.UU. para aumentar la presión económica sobre Irán con sanciones y aislamiento llevará al "colapso" del gobierno de ese país, declaró este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen", dijo Bessent al canal CNBC. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial", añadió.

Consultado sobre sus aliados, Bessent lanzó una advertencia: "(Están) con nosotros o contra nosotros".

Ante la pregunta de si EE.UU. presionaría a China, señaló que "muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado", pero instó a Pekín a "sumarse al plan".

Este plan contra Irán significa que es menos probable que EE.UU. vuelva a realizar operaciones militares de gran envergadura contra el país, explicó Bessent.

"Si estamos aplicando la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reactivación bélica a gran escala, pero enfatizaré que eso es por ahora", declaró.