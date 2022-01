Las tres mejores canciones de Neil Young que ya no están en Spotify

Los discos de Neil Young ya no están en Spotify. La aplicación musical le mostró la salida a la estrella de rock canadiense después de que el artista dijera que retiraría todo su catálogo de la plataforma si ellos no moderaban el contenido de un podcast antivacunas, algo que la compañía de origen sueco no estuvo dispuesta a hacer.

Sin embargo, la página de Spotify del exmiembro de Buffalo Springfield, donde lo oyen más de 6 millones de personas, no quedó vacía: algunos de sus éxitos como Heart of Gold, Needle and the Damage Done y Harvest Moon todavía están disponibles, ya que sus derechos fueron adquiridos para discos de soundtracks u otros que sí están en la aplicación.

Todas las demás canciones del músico desaparecieron de la plataforma. La remoción de todo un catálogo que comenzó con su primer disco solista, Neil Young, en el año 1968, es una enorme pérdida para los fanáticos del canadiense, y una decisión clara por parte de Spotify de apostar por otro tipo de contenidos.

La aplicación retiró la obra del músico tras negarse a moderar los contenidos del podcast Joe Rogan Experience, que según la aplicación tiene más de 11 millones de oyentes. A mediados del año pasado, Spotify y Rogan firmaron un acuerdo de exclusividad millonario que le permitió al expresentador de luchas de UFC acceder a los 361 millones de usuarios activos que tiene, en número creciente, la aplicación musical.

La semana pasada, el podcast fue acusado de “promover teorías conspirativas [sobre el Covid-19] sin ningún tipo de base científica”, en una carta abierta firmada por más de 150 médicos y miembros de la comunidad científica estadounidense, británica, canadiense y australiana.

También señalaban que el presentador entrevistó médicos de dudosa reputación que recomendaron a jóvenes sanos que no se vacunen contra el virus pandémico y alentaron tratamientos con ivermectina, entre otras cosas.

Viendo que compartía el servicio de streaming con Rogan, Young decidió alzar la voz. “Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza dañina por su desinformación y mentiras sobre la covid”, expresó el artista en un comunicado que luego borró de su página. “Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos”, dijo el músico, y hoy los usuarios descubrieron que en efecto, Young ya no está más en la plataforma.

Neil Young, un artista que sabe de éxitos

A sus 76 años, Young es una de las leyendas vivas del rock & roll, música en la que incursionó desde joven en su Ontario natal. El músico asentó su fama a mediados de los años 60 como miembro del efímero pero influyente grupo estadounidense Buffalo Sprinfield, junto a otros músicos como Stephen Stills y Richie Furay. Editaron tres discos, aunque el más recordado es el primero, homónimo, de 1966. En 1997, llegaron al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Más tarde, Young se sumó al proyecto de David Crosby, Stephen Stills y David Nash, con lo que el grupo pasó a llamarse Crosby, Stills, Nash & Young. Juntos editaron el disco Déjà vu, que fue un éxito inmediato y cimentó la fama de los cuatro.

Aunque estos proyectos que integró Neil Young todavía pueden escucharse en Spotify, lo que se perdió fue lo que vino después: una carrera de más de cinco décadas que le valió ser inducido por segunda vez al Salón de la Fama del Rock & Roll, esta vez de manera solista.

Young publicó decenas de discos con su nombre, en los que el músico tuvo como norte la combinación del folk con el rock. Sus canciones, muchas de ellas himnos, vas desde clásicos acústicos a extensas zapadas con guitarra eléctrica donde Young sostiene solos y ambientes hipnóticos que lo vuelven una de las personalidades más destacadas del género.

Las mejores canciones de Neil Young que ya no están en Spotify

Old Man (1972)

El primer disco de Young tras la disolución de CSNY, Harvest, mostró la madurez que el artista había alcanzado a los 26 años, e inauguró una seguidilla de exitosos discos que lo lanzaron a la primera línea del rock de los años 70.

Old Man es una canción folk que se inspira en la nueva vida del músico: tras el éxito de Déjà Vu, pudo comprarse un rancho en California, al que llamó Broken Arrow como una de las canciones de su anterior banda. Allí conoció a Louis Avila, un viejo capataz que se encargaba de los animales y el mantenimiento del lugar. Atraído por su presencia y la diferencia de edad entre ellos, Young se inspiró en él para componer esta canción, que en su primera línea dice: “Viejo, mirá mi vida, soy muy parecido a como vos eras”.

Cortez the Killer (1975)

Canción hipnótica y densa como el personaje que la inspira, Cortez the Killer es una de las favoritas de los fanáticos de Young, que ya no podrán escucharla en Spotify. El tema nació mientras grababa su álbum Zuma con el grupo Crazy Horse, aunque Young recordó en concierto que la inspiración para la letra vino de sus clases de historia en la secundaria. En vivo, la canción a menudo se extiende como una zapada donde los solos son torrenciales, extensos, mientras que la visión de Young de la historia del conquistador del imperio Azteca es contada en versos cadenciosos y sombríos.

Hey Hey, My My (”Into the Black”) (1979)

Esta canción y su contraparte acústica “My My, Hey Hey (Out of the Blue)” cierran y abren, respectivamente, el disco Rust Never Gets Old (1979), en el que Young volvió a contar con el soporte del grupo Crazy Horse. La versión final es uno de sus temas más conocidos, con una primera línea que sirve como un manifiesto del género que el artista integra: “El Rock &Roll nunca morirá”. El impacto de la canción fue enorme, y como una muestra sólo basta decir que Kurt Cobain incluyó una de las líneas finales del tema, ”Es mejor quemarse en lugar de apagarse lentamente”, en su carta de suicidio.