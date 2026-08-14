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Las ventas minoristas en EE.UU. caen en julio inesperadamente

El gasto de los hogares estadounidenses disminuyó en julio; debido principalmente a una caída en la compra de vehículos y de las ventas en línea; a contravía de las expectativas del mercado; según datos publicados

Las ventas minoristas en EE.UU. caen en julio inesperadamente
Las ventas minoristas en EE.UU. caen en julio inesperadamente

El gasto de los hogares estadounidenses disminuyó en julio, debido principalmente a una caída en la compra de vehículos y de las ventas en línea, a contravía de las expectativas del mercado, según datos publicados el viernes por el Departamento de Comercio.

Las ventas minoristas totalizaron el mes pasado 763.600 millones de US$, 0,6% menos que en junio pero 5% más que el año anterior.

El promedio interanual incluye un aumento de casi 20% en la compra de gasolina como resultado del impacto en los precios de la guerra en Oriente Medio.

Los datos de junio ya dejaban ver una tendencia a la caída del consumo, que había aumentado solo un 0,2%.

Este índice general incluye compras en tiendas, restaurantes y gasolina y no está ajustado por la inflación, que se ha acelerado notablemente durante este período.

Excluyendo la adquisición y reparación de vehículos, el consumo cae 0,3%. Y si también se dejan fuera las compras en gasolineras, cuyas fluctuaciones son fuertes debido a la volatilidad de los precios de los combustibles desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el descenso es de 0,2%.

Sin embargo, esta tendencia se distribuye de forma desigual.

Las ventas en tiendas de ropa y accesorios se beneficiaron del regreso a clases, que en Estados Unidos se produce en agosto, con un aumento del 1,9%. También crecieron las ventas en comercios vinculados a la salud y el cuidado personal (+0,7%).

Por el contrario, cayeron drásticamente en las tiendas online, en 2,2% intermensual, y en las de productos electrónicos (-0,5%).

AFP
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