Laura Bozzo llamó “muerto de hambre” a Alfredo Adame y él le contestó de manera contundente

Una nueva disputa entre el actor Alfredo Adame y la conductora Laura Bozzo generó polémica. Los desacuerdos entre ambos han sido recurrentes en los últimos años y parece que su mala relación continúa. Recientemente, la estrella peruana llamó “muerto de hambre” al histrión mexicano durante una entrevista, quien le contestó de forma casi inmediata.

En los últimos días, Bozzo, de 70 años, anunció su debut como DJ en una discoteca de la Ciudad de México, por lo que despertó el interés de sus fans por ver cómo era en esta nueva faceta. En un video que circula por redes sociales, apareció frente al público mientras hacía sus mezclas musicales.

Laura Bozzo debutó como DJ en un antro de la Ciudad de México

Durante una entrevista en el programa de Telemundo Hoy día habló sobre esta nueva etapa de su vida que, según dijo, cambió desde su participación en el reality La casa de los famosos. En uno de los momentos de la charla, la compararon con el actor mexicano Alfredo Adame, debido a que él también experimentó el camino de la música como DJ. Con un disgusto visible, la presentadora reaccionó con un mensaje contundente.

“Ay, por favor, no sé ni quiénes son. No me mencionen gente que de verdad para mí no existe. Laura Bozzo no tiene comparación con nadie, yo no hago esto por interés económico, no soy una muerta de hambre como otros que no tienen para pan ni para la torta”, señaló la exconductora de Laura en América.

Alfredo Adame arremete contra Laura Bozzo

Alfredo Adame no se quedó callado y contestó a los comentarios de Bozzo en el programa La mesa caliente, refiriéndose a su físico.

Alfredo Adame respondió a las críticas de Laura Bozzo

“Fíjate que el motor de la camioneta quedó todo achicharrado igual que la cara de Laura Bozzo, mi motor quedó quemado, achicharrado como si tuviera 60 años de uso, igualito que Laura Bozzo”, expresó por videollamada. Aunque una de las conductoras del show le dijo que no estaba bien hablar así de una mujer, este no le dijo nada, porque aparentemente tuvo problemas de conexión.

Laura Bozo vs. Alfredo Adame

No es la primera vez que Adame y Bozzo tienen un encuentro que refleja sus diferencias. En varias ocasiones han generado polémica por los pleitos entre ambos. El enfrentamiento se ha desarrollado principalmente a través de declaraciones públicas y acusaciones mutuas en los medios de comunicación.

Todo comenzó en 2018, según reportó el medio mexicano El Universal, cuando el actor se postuló por un puesto político por una alcaldía junto a otros famosos, una decisión que la conductora calificó como “repugnante”. Desde entonces, su mala relación ha salido a relucir. Por ejemplo, Adame anunció que fue él quien llamó al Sistema de Administración Tributaria, (SAT) para denunciar a Bozzo por un supuesto delito fiscal.

En 2020, el actor fue uno de los invitados a Laura sin censura, conducido por la presentadora. Su presencia en el set terminó con señalamientos personales sobre las carreras de ambos. Finalmente, fue Adame quien abandonó la grabación. “Me despido de tu programa porque me das asco”, expresó frente a las cámaras.

