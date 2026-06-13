Lautaro Martínez, listo para redimirse de la sequía en el último Mundial

DALLAS (AP) — Lautaro Martínez confesó que su felicidad no fue completa por la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El centrodelantero del Inter de Milán había perdido el puesto por problemas físicos a manos del novato Julián Álvarez, luego una de las apariciones más rutilantes del certamen, y cerró la campaña sin goles, salvo un penal en la definición por esa vía ante Holanda en cuartos de final.

Cuatro años después, el “Toro” está listo para una revancha.

“Me preparé muy bien, mentalmente más que nada, porque más allá del resultado en Qatar individualmente no me fue como quería", reconoció Martínez días atrás. "No llegué al Mundial como quería, y ahora sí”.

Martínez, máximo artillero extranjero del club italiano con 129 goles, corre con ventaja para liderar la ofensiva de la Albiceleste contra Argelia el martes por el Grupo J.

Álvarez, el atacante del Atlético de Madrid que se ha convertido en objeto de deseo de los grandes clubes de Europa para la próxima temporada, llegó maltrecho al campamento argentino en Kansas City por una lesión de tobillo izquierdo que sufrió ante Arsenal en mayo durante las semifinales de la Liga de Campeones.

La “Araña” no participó de los amistosos previos ante Honduras e Islandia y recién en los últimos días empezó a entrenarse a la par de sus compañeros.

Su larga inactividad llevaría al entrenador Lionel Scaloni a inclinarse para el debut por Martínez, quien es el segundo máximo goleador de su ciclo con 37 goles —más del doble que Álvarez—, detrás del astro Lionel Messi. Uno de esos tantos le dio el título a la Argentina en la final de la Copa América 2024.

Aunque juntos suman 50 gritos en Argentina, Scaloni ha descartado la convivencia de ambos centrodelanteros en el equipo, al menos desde el inicio.

“Julián y Lautaro pueden jugar juntos, pero en mi estadística han jugado poco juntos. El equilibrio es fundamental. No es fácil jugar con todos juntos”, admitió el técnico en una reciente rueda de prensa.

Martínez, titular en los dos últimos amistosos y autor de un gol, aspira a un rol más protagónico que en Qatar, pero con un final igualmente feliz.

“Tenemos que ir a defender lo que logramos en Qatar", remarcó. "Va a ser duro, pero vamos a darlo todo para poner a la Argentina lo más alto posible”.

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