Es camarero, le dieron una jugosa propina y reveló la delirante mentira que usó para conseguirla

Las propinas son un tema de debate para algunas personas. Muchas veces el porcentaje no es considerado el adecuado, o, por el contrario, puede ser catalogada como una cifra exorbitante. Esto es justo lo que le pasó a un joven mesero. En un apresurado video, el tiktoker contó cómo consiguió una jugosa propina, que pocas veces vio durante su trayectoria. Lo destacable de esta situación no fue la cantidad, sino qué hizo para obtenerla.

“Hasta que el karma me alcance”, fue parte de lo que dijo el estadounidense Dean Redmond al contar su experiencia en su cuenta de TikTok. En el clip, que rápidamente recorrió los perfiles de miles de usuarios, reveló que un boomerang de mentiras lo llevó a ganarse US$500 por parte de un solo cliente.

Conocido por sus divertidos relatos sobre su trabajo como mesero, el usuario @deanredmonds ofreció otra de sus alevosas hazañas. En esta ocasión se trató del momento en que tuvo que mentir luego de que olvidara parte del pedido que le hizo una mesa.

Un mesero mintió y recibió una jugosa propina; su historia se viralizó

El joven contó que, el día de Nochebuena, alrededor de 22 personas entraron al restaurante en el que trabaja. Hizo lo habitual: los llevó a un espacio disponible y luego tomó la orden. Sin embargo, un pequeño incidente ocurrió: olvidó pedir cuatro sándwiches, y según contó, entró en pánico: “Obviamente, no puedo bajar y decir como ‘hey, chicos, el resto de su comida está fuera, pero olvidé poner cuatro sándwiches, entonces solo véanlos comer’”, dijo el mesero.

Así que, con la presión encima, decidió mentirles a los comensales para no tener problemas. Una vez que estuvo frente a ellos, su imaginación comenzó a volar para inventar la excusa perfecta. Con su mejor cara, les dijo que una de sus compañeras se cayó en las escaleras con todo y su comida. Además, agregó que la llevaron a urgencias. Entonces, en un acto amable, los clientes le expresaron su solidaridad.

El caos apenas se avecinaba para el mesero

Dean creyó que su historia rindió frutos y que todo estaba solucionado, sobre todo porque después entregó el pedido completo. No obstante, las cosas se complicaron un poco. Cuando regresó a la mesa, los comensales le consultaron por su compañera, y a él solo se le ocurrió responder que estaba en “ICU”: “No sabía lo que significaba. Pensé que era un término hospitalario, y resulta que es la Unidad de Cuidados Intensivos”.

El joven contó en TikTok cómo fue que recibió una gran propina UNSPLASH

La mentira no terminó ahí. Para darle más dramatismo, el trabajador agregó que su falsa colega tenía una hemorragia cerebral. Al parecer esto impactó a los clientes, ya que al retirarse dejaron US$500 de propina y una nota que decía: “querido equipo, por favor no se estresen. Cosas pasan… esperamos que ella esté bien”. Por miedo a que lo acusaran ante su jefe, el tiktoker prefirió no contar nada de lo ocurrido a sus compañeros.

La comunidad virtual reaccionó a este curioso video. Muchos se divirtieron por lo que le sucedió. Otros le advirtieron que probablemente su gerente y sus compañeros ya saben lo que pasó, dado que su video tiene más de 22.000 reproducciones.

