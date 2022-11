Revelan por qué las propinas en Estados Unidos podrían estar en peligro de extinción

escuchar

Hace unos años, una propuesta para eliminar las propinas en la industria gastronómica en Estados Unidos generó gran controversia. Muchos trabajadores del sector reaccionaron fuertemente a la iniciativa, demandando a su vez medidas para logar salarios más justos.

Finalmente, la salida del conflicto pasó por una elevación de los sueldos mínimos del sector, lo que llevó a los críticos a seguir pidiendo el fin de la práctica social de dejar este extra a los mozos. Ahora, ese argumento tendría nuevo gracias de la mano de una inflación que estaría obligando a los estadounidenses a realizar impensados recortes en sus gastos.

La empresa de tecnología PopMenu realizó una encuesta a 1000 consumidores y 165 propietarios y restauranters de todo Estados Unidos. Entre los consumidores, solo el 43% asegura darle a los camareros una propina del 20% o más. El año pasado, ese porcentaje era del 56% del total.

Por otro parte, PlayUSA, un sitio de juegos de azar en línea, encuestó a 1006 personas y encontró que el 17% de los estadounidenses dejaban menos propinas por el aumento de los precios. En tanto que más de la mitad, el 60%, aseguró que preferían no darlas.

Bajan las propinas en restaurantes de Nueva York

En Nueva York, por ejemplo, la merma de las propinas es una realidad. El diario New York Post le preguntó a algunos propietarios sobre si habían visto algún cambio reciente. Cabe destacar que las propinas siempre han generado debate y cuestionamientos sobre si son alguna forma de que los dueños de restaurantes eviten pagar salarios más altos. Desde la perspectiva de Sam Muscovic, propietario de Sojourn Social en el Upper East Side, “mucha gente está dando una propina del 15% ahora”.

En general, las propinas han mermado en restaurantes y bares a causa de la inflación Unsplash

Antes de la pandemia, Muscovic añadía el 20% a la cuenta para grupos de seis o más personas, pero eso cambió con la inflación y bajó al 18%. Él también manifestó que no había alternativa, dado que de otra manera no podría cumplir con las obligaciones y pagar los sueldos y el alquiler.

Por su parte, en entrevista con The Post, Matt Schultz, analista de crédito de Landing Tree, un mercado de préstamos en línea, atribuyó a la inflación este marcado descenso de las propinas. En su consideración, el aumento de precios redujo el margen de error financiero de los estadounidenses a cero, por lo que la gente necesita recortar gastos para cubrir sus necesidades. No obstante, el analista también aseguró que esos dólares que no se dejan podrían significar un gran problema para las personas que dependen de estas propinas.

Como una alternativa para no perder de vista la parte social de estos extras, las recomendaciones de algunos expertos se basan en una elección más fina. En el caso de Shultz, dijo que los estadounidenses que tienen problemas financieros, pero que aún así reciben o adquieren algún servicio, deberían priorizar a aquellos trabajadores con los que han construido una relación duradera. “Aunque no podamos dar tanto como a veces, es importante hacer algo para mostrar nuestro agradecimiento”, destacó de cara a las vacaciones de fin de año que cada vez están más cerca.

