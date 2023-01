Le dieron el trabajo de inmediato y advirtió sobre las “banderas rojas” durante la entrevista

escuchar

La búsqueda del empleo “perfecto” puede convertirse en una tarea difícil para muchas personas. Aunque los objetivos suelen variar, encontrar un trabajo donde haya un salario bien remunerado e incluso lograr que la convivencia con los compañeros sea óptima, podría ser complicado. En ese contexto, un joven que reside en Canadá decidió compartir a través de sus redes sociales la terrible experiencia que vivió durante su primer día de trabajo. Por eso, advirtió a la comunidad virtual sobre las “banderas rojas” que identificó.

El hombre, quien se identifica a sí mismo como Ramez en TikTok, decidió acudir a su cuenta en esa plataforma para contar su anécdota en su más reciente búsqueda de empleo en el área de ventas. Visiblemente molesto, inició su grabación con un aviso: “Si estás en una entrevista de trabajo y justo después (…) te lo ofrecen, no lo aceptes”. Desde su perspectiva, esta es la alerta más importante a tener en cuenta.

Todo comenzó cuando un miembro de recursos humanos decidió presentarlo ante el que sería su nuevo equipo. En lugar de recibir una gran bienvenida, ocurrió completamente lo contrario. Su jefe, el gerente de ventas, solo volteó a verlo y le dijo que él no lo había contratado. Esto no le cayó bien a Ramez, quien se quejó por la falta de cordialidad. “Podría haberse limitado a decir ‘bienvenido al equipo, me alegro de tenerte’”, dijo.

Un joven compartió su experiencia tras ser contratado luego de una corta entrevista Captura de video/TikTok/

A partir de ahí las cosas empeoraron. El superior decidió que era buen momento para presumir que había ganado 50.000 dólares ese mes. Después, sin razón aparente, le advirtió al tiktoker que si lograba hacer una venta, les invitaría a almorzar. “Me miró y me dijo: ‘no esperes comer gratis de mi trabajo duro’”, añadió el joven en su testimonio.

Para dar un poco de contexto a todos los usuarios, mencionó que todos los que estaban presentes en la oficina tenían de fondo de pantalla de su computador una imagen del libro El Lobo de Wall Street. “¿Entienden? Esa era la clase de gente con la que trabajaba”, añadió.

Un joven contó su experiencia luego de ser contratado tras una breve entrevista Captura de video/TikTok/@notramez

Como una especie de boomerang, los malos momentos continuaron y en el video contó cuál fue la experiencia más “extravagante” durante su estadía en dicha compañía. El joven tuvo que presenciar cuando uno de sus compañeros le alzó la voz a un cliente que tenía la intención de cancelar un pedido y lo amenazó con demandarlo. “El tipo de ventas se enojó tanto, que comenzó a gritar por teléfono (…) y luego dice ‘me siento como Rusia ahora mismo’”, describió.

Debido a los miles de comentarios que recibió su primer video, que hasta el momento sumó casi dos millones de reproducciones, Ramez publicó un segundo clip para aclarar algunas las dudas de la comunidad virtual. Ahí, afirmó que no podía mencionar el nombre de la empresa en la que había trabajado, porque necesitaba usarlos como referencia.

Asimismo, sugirió que es muy importante hacer una investigación sobre la compañía que ofrece el empleo y no incurrir en el error que él cometió. De acuerdo con su video, había buscado trabajo durante un año cuando le llegó aquella oportunidad. “Yo era ingenuo y yo no indagué tampoco”, cerró.

LA NACION