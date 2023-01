Le hicieron la propuesta de casamiento en un paisaje único, pero una actitud de otra mujer le arruinó el video

escuchar

Las propuestas de matrimonio tienen características diferentes. Mientras que algunas personas optan por hacerlas en privado y con una cena modesta, otras consideran que es mejor dar este paso frente al mundo entero. Este fue el caso de Jordane Mcgowan, a quien su prometido le pidió que se casaran en medio de un viaje romántico y con un especial paisaje de fondo. Sin embargo, su momento quedó totalmente arruinado por la imprudencia de una mujer que rondaba por el lugar.

La historia se volvió viral cuando la propia Jordane decidió compartirla en su cuenta de TikTok, @jordanemcgowan. Si bien quería publicarlo porque fue uno de los días más importantes de su vida, su objetivo también fue evidenciar a la turista que se cruzó por su camino: “Mira a esta mujer que arruina el video de mi propuesta”, escribió como descripción del clip.

Un joven hizo una propuesta de matrimonio y el momento quedó arruinado por una turista

En las imágenes, se observó cómo la pareja posó frente a un conjunto de montañas y cascadas, pertenecientes a Gullfoss Falls en Islandia. Allí, el hombre se arrodilló para entregarle el anillo. La tiktoker quedó atónita y solo pudo llevarse las manos a la cara como signo de sorpresa. Enseguida, los dos se miraron fijamente, como cómplices de un instante que marcaría un antes y un después en su relación. Sin embargo, todo cambió cuando una mujer irrumpió en la toma.

Aún cuando vio que los futuros esposos estaban comprometiéndose, no dudó en pararse a unos centímetros para grabar el paisaje. Pese a que el joven estaba arrodillado y con la sortija en la mano, la turista continuó con su labor de documentar la vista: “Honestamente, lo encuentro divertido. No hace daño, es divertido verlo”, dijo la creadora de contenido en su mismo clip.

En ese momento, los dos estaban tan concentrados que no se percataron de la situación. Sin embargo, el furor llegó después cuando vieron las postales que les quedaron como recuerdo de ese instante. La mujer también fue inolvidable, porque aparecía en todas las fotografías con su celular en la mano.

La actitud de la turista ante la propuesta

A pesar de que Mcgowan compartió el video con tintes divertidos, a los usuarios no les causó el mismo efecto. La mayoría se abalanzó con críticas contra la turista que arruinó el momento y la catalogaron de egoísta: “No puedes convencerme de que no lo hizo a propósito”; “Entiendo que existen barreras culturales, pero eso es algo bastante universal que no se debe hacer”; “Veo el lado divertido, pero es bastante preocupante cuán completamente ajenas son algunas personas a su entorno”, escribieron algunos usuarios.

La mujer aparece en todas las fotografías de la propuesta @jordanemcgowan/TikTok

El clip se volvió viral y acumuló ya 500.000 reproducciones, así como miles de comentarios. Diferente a lo que suele ocurrir en las redes sociales, en esta ocasión toda la comunidad virtual se unió. Las personas repudiaron la actitud de la turista que tomó fotos frente a la pareja recién comprometida: “Odié la forma en la que pasa sobre su pie (el del hombre arrodillado)”; “No, no puedo con ella”; “Alguien infeliz en su propia vida, ama arruinar la felicidad de los demás”.

LA NACION