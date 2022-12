Le hizo un espectacular regalo a su empleada doméstica y el video de la sorpresa se hizo viral

escuchar

El tiktoker Leonel Fransezze se volvió viral en TikTok después de mostrar que le regaló un auto a su empleada doméstica. El megaobsequio fue para agradecerle a Doña Luisa su trabajo, dado que limpia su casa desde hace más de una década. Con tantas experiencias compartidas, la mujer se volvió parte de su familia, así que el joven no dudó en hacerle un regalo que la dejó sin palabras. La comunidad virtual reaccionó de la misma manera; conmovida con esta obra.

Leonel y Luisa comenzaron a hacer videos para TikTok en medio de la pandemia. Ambos compartían sus vivencias diarias a través de la cuenta @leonelfransezze, así como también la dinámica cotidiana que había entre jefe y empleada, siempre con un tono de humor. Conforme pasó el tiempo, establecieron una comunidad de cinco millones de seguidores. Desde 2020 hasta hoy, los dos tiktokers bolivianos se posicionaron entre las figuras más queridas por el público.

En todos sus clips aparecen juntos y la gente ya los identifica como una dupla. Lo que los fans más les pedían era que la trabajadora del hogar recibiera un regalo acorde con sus necesidades. Al parecer, Luisa requería de un vehículo para moverse con más facilidad. Leonel no lo dudó: le cumplió el deseo, y con un vehículo último modelo.

El tiktoker que se volvió viral por regalarle un cero kilómetro a su empleada doméstica (parte uno)

Lo más emocionante para los usuarios fue que todo el proceso lo compartieron a través de varios videos en la red social. “Estoy llorando de emoción por esto. Doña Luisa ya tiene su propio 0 kilómetro. Le hacemos este regalo que tanto merece y que ustedes pidieron. Hacía mucho que no me sentía tan feliz y verle la cara a Luisa me conmovió. Te lo mereces Luisa”, se lee en la descripción del primer clip.

En las imágenes se vio cómo el influencer primero jugó un poco con la trabajadora: es más, la hizo enfurecer al darle algunas indicaciones de último momento. Su objetivo era que la mujer no sospechara de lo que le esperaba. Entre tantas peticiones, el mal humor de Luisa fue evidente.

Una increíble sorpresa para la empleada doméstica

Una vez que el boliviano preparó el escenario, le dio la última orden a la señora: “Escúchame una cosita. Me olvidé de que tenemos una filmación urgente. Tienes que venir ahorita, en media hora tienes que estar ahí... Tienes que venir con tu ropa de gala”, le pidió. Entonces, Luisa acudió a la dirección que su jefe le pasó por teléfono.

Ambos llegaron a la agencia de coches para hacer la supuesta grabación. En ese momento, los empleados del establecimiento quitaron la manta que tenía el vehículo encima. Al unísono, todos gritaron “¡Sorpresa!” al descubrir el auto. Ahí fue cuando la mujer quedó frente a frente con el coche. Mientras una lluvia de papelitos caían sobre ella, Luisa solo podía llevarse las manos a la cara, como signo de asombro. En el fondo se escuchaban los tambores y felicitaciones por parte de todos los presentes.

El tiktoker que se volvió viral por regalarle un cero kilómetro a su empleada doméstica (parte 2)

“La conozco desde hace muchos años y nunca la vi tan emocionada. Es difícil para mí describir la inmensa emoción que sentí al ver que Doña Luisa cumplía una meta pendiente en su vida”, aseguró Leonel. El video dejó en evidencia que fue un momento muy emotivo para ambos. Luisa derramó algunas lágrimas, mientras que el tiktoker la abrazó para hacerla sentir acompañada. La grabación conmovió a muchos usuarios, tanto que logró conseguir siete millones de reproducciones hasta ahora.

