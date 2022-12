La desopilante carta viral de un niño a Papá Noel, donde hasta lo amenazó de muerte

escuchar

En las cartas a Santa Claus, la mayoría de los niños hace sus peticiones con emoción. Piden juguetes, bicicletas y, en algunos casos, hasta buenos deseos para su familia. Sin embargo, en algunos chicos puede surgir la decepción al abrir los regalos navideños. Eso mismo le ocurrió a Jeremy, un pequeño que, ofendido, tuvo un ‘intercambio’ con Papá Noel que se tornó violento: “Deberías tener miedo, porque luces lento y fácil de matar”, amenazó el niño en diferentes notas que se volvieron virales.

A través de un video de su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 190.000 seguidores, el usuario @koko_mink dio a conocer los intercambios entre este travieso pequeño y el popular personaje. Lo que al principio era una queja por un faltante entre sus obsequios, luego tomó otro tono. Entre las notas, el niño le dejó un desopilante mensaje para el próximo año.

En el breve clip, el tiktoker Kodi Mint especificó que había tomado de Facebook las cartas. La primera evidenciaba disgusto: “Querido Santa: escribo esto el día después de Navidad. Estoy muy triste porque solo recibí uno de los dos presentes que pedí. Como te comiste mis galletas asumiré que olvidaste el regalo y que fue un error. Te doy una semana para arreglarlo”, advertía la nota firmada por Jeremy, con la cual puso un plazo al célebre destinatario para enmendar la equivocación.

Papá Noel tampoco se quedó en silencio, así que en una breve nota, con firma y todo, le pidió ser más considerado y valorar sus pertenencias: “Querido Jeremy, siento que estés decepcionado por tus regalos. Tú pediste dos obsequios muy caros y Santa no puede hacer todo. Necesitas aprender a ser agradecido con lo que tienes y no molestarte con lo que falta. Si sigues quejándote, no tendré más opción que agregarte a la lista negra el próximo año”, instó.

Lejos de infundirle temor, parece que el intrépido niño no lo tomó de la mejor manera. El chico se enojó y, en tono más directo, le demostró a Papá Noel que no estaba dispuesto a ceder: “Querido gordito: tus trucos no me dan miedo. Yo jugué tu juego y tú no cumpliste. Esto no está bien. Te daré una semana y luego pagarás. PD: Yo no sé por qué te preocupas si es muy caro, tienes elfos esclavos que hacen cosas por ti. Creo que eres malvado por tener esclavos”, sentenció Jeremy.

Entonces, llegó el castigo: “Querido Jeremy, has sido un pequeño niño malo. No eres feliz con lo que tienes. Ya hablé con tus papás para decirles que te quiten tu Wii U. Ahora no tienes nada. Una vez que aprendas a ser agradecido, te la devolverán. Estoy decepcionado contigo, Jeremy. Necesitarás ser un niño extra bueno este año si quieres volver a la lista”, respondió Santa.

Como un último recurso, el niño, decepcionado por sus obsequios decidió escribir un mensaje final, con una amenaza incluida: “Querido, Santa. No me gusta cómo manejaste esto con mis padres. Estás en mi lista negra ahora. Deberías tener miedo, porque luces lento y fácil de matar. Disfruta de tus galletas; el año siguiente tendrán veneno. Espero que mueras. Jeremy”, cerró la carta.

“El hijo de Chuck Norris”

El intercambio causó reacciones en la comunidad virtual, que se mostró divertida y asombrada por las respuestas del presunto niño: “Jeremy es el hijo no reconocido de Chuck Norris...”; “Jeremy no teme a la muerte, la muerte lo teme a él”; “Y así es como Jeremy dejo de creer en Santa”; “En defensa de Jeremy, Santa se extralimitó con esa primera carta”, escribieron.

Sin embargo, algunos papás mostraron su preocupación en los comentarios por el comportamiento del niño, dado que tiene rasgos violentos y amenazantes. Hasta el momento, el video suma 9,8 millones de reproducciones.

