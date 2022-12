Reveló en redes el “truco de su abuela” para pagar menos en la verdulería y los usuarios la fulminaron

escuchar

Una mujer estadounidense causó furor en las redes sociales por el truco que mostró para ahorrar dinero. Desde su perspectiva, el precio de algunos vegetales de los supermercados puede ser todavía más bajo.

Por eso, a través de un video enseñó una sencilla acción para que sus verduras pesen menos y, por lo tanto, también su costo disminuya. Si bien algunos aplaudieron su originalidad, a otros no les pareció tan buena idea y la criticaron.

Identificada como Meia, la tiktoker ejemplificó su método con dos racimos de brócoli, a los que les cortó los tallos. Antes de pasar a la caja a pagar por sus productos se deshizo de la parte “menos útil” de las verduras porque consideró que había pedazos de los alimentos por los que nadie debería pagar. Aunque este puede ser un acto prohibido en algunos establecimientos, ella aseguró que estaba en todo su derecho de hacerlo.

Así es el truco de una mujer para cortar los vegetales en el supermercado

En el clip se observa cómo corta esta parte de la verdura y después la regresa al apilado de brócolis. Es decir, no se llevó los tallos para que otras personas pudieran tomarlos o simplemente desecharlos. “Y dejo esto en la tienda. Todos ustedes pueden tenerlo. Yo no lo necesito”, aseveró. La creadora de contenido calificó como injusto tener que llevarse a casa algo “que no se va a comer”. “No estoy pagando por esto”, sentenció.

En un video de seguimiento, la mujer explicó que suele aplicar esta táctica desde que era más joven y que su abuela se la había enseñado. Por eso, siempre tiene una navaja de bolsillo debajo de la ropa, para poder recortar los alimentos con mayor facilidad. A sus seguidores les dijo que no era necesario utilizar alguna herramienta, dado que también se podía hacer con las manos. “A veces, cuando son tan largos, simplemente puedes romperlos”, mencionó.

Los usuarios reaccionaron en masa al truco

En redes sociales es muy común que haya opiniones divididas sobre temas polémicos. Por supuesto, esta situación no fue la excepción. Aunque sí hubo comentarios tanto a favor como en contra de Meia, la mayoría de la gente tomó una postura crítica hacia ella.

Los usuarios consideraron que cortar los tallos de un brócoli haría que la mujer ahorrara únicamente unos cuantos centavos de dólar: “¿También pelas los plátanos?”; “Me alegro de que no estuviera comprando pistachos, qué desastre habría sido”; “Haz eso unas cuantas veces y podrás comprar una casa”; “El tallo es una de las partes más sabrosas, totalmente comestible”; “¿Quién en su sano juicio corta los tallos y los tira de nuevo a la pila de verduras sin ensuciar. Asqueroso”, sentenciaron los miembros de la comunidad virtual.

Así es el truco de una mujer para cortar los vegetales en el supermercado, parte 2

Por otro lado, estuvieron las personas que se tomaron el video con más humor. A pesar de que no se pronunciaron a favor de ahorrar dinero de esa manera, hicieron algunos comentarios graciosos: “Yo como en el supermercado para ahorrar”; “Es exactamente por eso que siempre pelo y desveno mis camarones en la tienda”; “Soy yo dejando los pedazos finales del pan en el suelo en el pasillo del pan”; “Esta sección de comentarios es una de las más divertidas que he visto”; “Corté mis sandías en la tienda porque solo como el medio”, escribieron.

