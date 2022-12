Mostró su departamento en Chicago y contó por qué le salió más barato mudarse: “Dura todo el contrato”

escuchar

Cuando una persona busca mudarse, toma en consideración algunos aspectos básicos. Detalles como la ubicación, servicios disponibles, seguridad del vecindario y el estado de la propiedad se vuelven imprescindibles. Sin embargo, hay otros menos evidentes que no siempre se toman en cuenta. Pocas veces se reflexiona sobre la temporada del año ideal para cambiarse de casa y fue precisamente este factor el que se volvió clave para que una joven peruana consiguiera un hermoso lugar para vivir en Chicago, con un buen descuento en el alquiler.

Aunque apenas llegó hace cuatro meses a Chicago, la tiktoker Fe Rodríguez Bastidas, quien publica bajo el perfil @latinaenchicag, subió un recorrido por sus vivencias a través de uno de sus clips. En él, dejó ver el aprendizaje que le permitió ahorrar cientos de dólares en alquiler al llegar a su nuevo departamento. Sus seguidores quedaron sorprendidos con su relato y de inmediato le pidieron todos los detalles.

La creadora de contenido se presenta a sí misma como “mamá soltera descubriendo Chicago”. Según su testimonio, consiguió cerrar el acuerdo con el propietario durante el inicio de la temporada de frío. Esto habría sido determinante porque, según dijo, es un periodo en el que los movimientos de mudanzas bajan y se pueden conseguir descuentos en el precio total de la renta.

Peruana muestra su primer departamento como migrante en Chicago

“Un dato superimportante que a mí me ayudó muchísimo es que el precio del alquiler baja durante las épocas en donde no suelen haber mudanzas, como en invierno. Este departamento, por ejemplo, me ha salido en 400 dólares menos del alquiler mensual solo por venir en una zona en una época fría, donde no suele haber mudanzas y ese precio te dura todo el tiempo de tu contrato”, explicó la mujer en su grabación.

En el clip que compartió en la red social, dejó ver el espacio donde ahora vive, al tiempo que compartió algunas recomendaciones para poder amueblar un departamento en un mes. Asimismo, en respuesta a las preguntas de los usuarios de TikTok, la peruana reveló que ahora paga US$1800, una cantidad que ya incluye el descuento.

Sobre la zona en la que se ubica su hogar, la también mamá compartió algunos detalles para que la comunidad virtual pudiera hacerse un panorama más amplio. Se encuentra en Libertyville, Chicago, a menos de una hora de distancia en auto del centro de la ciudad.

En las reacciones, una de las preguntas que más le hicieron fue sobre los estrictos requisitos que los propietarios exigen para los interesados, sobre todo para los migrantes. Al respecto, Rodríguez Bastidas decidió dar una respuesta más amplia en otra grabación: “No todos los estados ni todos los edificios te piden que tengas un aval o un historial crediticio. En este caso, no necesitaba un aval, pero sí necesitaba presentar los documentos de mi trabajo, que demostrara que ganaba por lo menos 2,5 más que lo que cuesta el alquiler”.

Peruana da tips para conseguir trabajo en Chicago

Aunque tiene menos de 600 seguidores en su cuenta de TikTok, hasta el momento el video ha alcanzado casi 22.000 reproducciones. Además, también generó una gran conversación entre quienes se sintieron motivados y le pidieron compartir otros detalles de su vida en la nación norteamericana.

En el caso de su departamento, la suficiencia económica pudo comprobarla gracias a que trabaja como niñera. Según sus propias palabras, tiene formación profesional en el rubro neuroeducativo y habla tres idiomas: “Ese fue mi gancho porque experiencia de nana no tengo, aunque soy mamá”.

“Cuando yo empecé a buscar trabajo, vi que había muchas opciones dentro de empresas, que era lo que quería por mi formación profesional, pero ofrecían como US$15 o US$16 la hora y no me era muy atractivo… Sin embargo, como nana podía ganar entre US$22 y US$25 la hora”, contó en el clip que dejó ver aspectos fundamentales sobre su vida laboral en Chicago.

LA NACION