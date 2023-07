Le hizo una broma a su novia en su casamiento y muchos lo consideraron motivo de separación

escuchar

Después de haberse comprometido a pasar una vida juntos, una pareja protagonizó una broma viral de casamiento que enojó a muchos y dejó pensativos a otros usuarios de la red social TikTok. Al terminar el casamiento, el novio decidió poner en práctica un ritual poco común que dejó mal parada a su novia frente a algunos de los invitados y miles de personas en internet que fueron testigos del hecho.

La broma, que según los usuarios es motivo suficiente para terminar con una relación recién consolidada, consistió en un engaño, ya que la novia, aún vestida de blanco, fue traicionada por quien previamente fue su prometido, que sin pensarlo la dejó caer dentro de una pileta.

El hombre recién casado engañó a su novia, dejándola caer al agua

Fingió ser su cómplice y la dejó sola

En el clip se observa que, mientras la pareja camina de la mano, el hombre le hace creer a su esposa que ambos se lanzarán al agua. Sin embargo, luego él decide abandonarla en la travesía y continúa su camino por el borde de la pileta. Así, la deja caer al fondo, sin importar que todavía llevara puesto el vestido blanco que la acompañó en su promesa de permanecer juntos el resto de la vida.

Las imágenes fueron replicadas en TikTok y el video se viralizó a partir de su difusión en una cuenta que publica contenido calificado como cómico. Hasta el momento ya acumula más de 286 mil ‘me gusta’ y casi 4000 comentarios, que reflejan los pensamientos de la comunidad virtual tras ver esa travesura.

Los usuarios pronosticaron el fin de esa relación

Para muchos usuarios de las redes, la broma de casamiento no resultó nada divertida y decidieron expresarlo en los comentarios del video, al argumentar que les parecía una grave falta de respeto a la mujer. Sin embargo, no todos fueron serios. Algunos apelaron al chiste y le dieron consejos a la novia. “O son ambos o ninguno. Eso es traición“; “De ahí, directo al buffet de abogados para pedir el divorcio. Claramente en él no se puede confiar”; “Apenas empezó y ya terminó”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe mencionar que muchos coincidieron en querer conocer el desenlace de esa historia. Sin embargo, la pareja no compartió información alguna sobre si mantuvieron su matrimonio o no.

Momentos de duda, otra broma viral para una novia

Las anécdotas de casamiento destacan en las redes sociales. En otro video viral, una mujer sufrió una broma pesada de su esposo mientras realizaban la ceremonia de casamiento por civil. El hecho quedó registrado en un video en TikTok, que cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones. Mientras le preguntan al hombre si está dispuesto a amar y respetar a su prometida, se queda en silencio y responde: “No, no puedo”. Sin embargo, tras un momento de tensión, desmiente sus palabras para revelar que todo es mentira. Luego, ambos siguen el protocolo y dejan el trago amargo atrás.

Su esposo le hizo una broma en el día de su casamiento

