Es argentina y reveló cómo cambió su visa turista por una de estudiante: “Me dieron turno en una semana”

El sueño americano es diferente para todas las personas y Cuni, una joven argentina, fue la prueba. Viajó a Estados Unidos con una visa de turista y también conoció otros lugares. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta del amor que le había tomado a ese país y decidió aplicar para la visa de estudiante. La también creadora de contenido relató en uno de sus últimos videos cómo es que vivió este proceso de trámites.

Todo comenzó en 2018, cuando estaba fastidiada por cómo era su dinámica diaria en Buenos Aires. Según dijo, quería vivir nuevas experiencias y viajar por todo el mundo, tal como lo veía en las películas. Con todo este contexto, no lo pensó dos veces y decidió tramitar el visado. Se lo aprobaron y de inmediato vendió todo lo que tenía en su casa. Estaba decidida a dejar atrás la monotonía y no planeaba regresar en un largo periodo.

Así es como intercambió su visa de turista por una de estudiante

La también tiktoker destacó que primero vacacionó en México y después disfrutó de California. No tenía ni idea de lo que pretendía hacer, pero sí llevaba consigo todas las ganas de una mejor calidad de vida. Estuvo dos años en ese camino de exploración: viajó por varias ciudades de EE.UU., también por Europa y trabajó en todo lo que se encontró en su camino. Es decir, como trotamundos adquirió la experiencia que quería acumular para decidir su futuro.

A finales de 2019, justo antes de que iniciara la pandemia, se percató de que tenía que regresar a su natal Argentina. Le quedaban solo seis meses vigentes de su visa de turista, pero su corazón se negaba a dejar el sueño que ya había construido.

Cómo cambiar la visa de turista por una de estudiante para EE.UU.

Cuni pensó en todo tipo de alternativas y se le ocurrió la más funcional: dejar que se le venciera la visa y después tramitar una de estudiante. Un mes antes de salir del territorio estadounidense, aplicó para un colegio e hizo todos los trámites para que la aceptaran. Llevó toda la documentación necesaria y la admitieron.

“Yo tenía seis meses de turista acá en California y antes de que se me venza, un mes antes, digo: ‘como voy a querer otra visa, voy a hacer los papeles del college acá'. Mandé todos los papeles que me mandó mi madre y mi padre desde Argentina(....) Los junto y los presento acá en el college antes de irme. Ellos me aprueban, junto igual el dinero para poner en el banco, abro la cuenta bancaria, todo un mes antes de que se me venza la visa para Estados Unidos”, compartió.

Los tipos de visas para viajar a Estados Unidos son diferentes y cada uno tiene ciertos beneficios Infodigna

Así fue cómo volvió para Latinoamérica “con lágrimas en los ojos”, de acuerdo con lo que compartió en su cuenta @cunimvivot. Cuando ya estaba allí, acudió a la Embajada de EE.UU. e hizo la gestión pertinente: “La señora formularios me dicen”, mencionó sonriente. Para su suerte, las restricciones por la pandemia todavía no entraban en vigor (porque era aún 2019) y pudo conseguir un turno para la entrevista: “Me lo dieron en una semana”.

Los planes de la influencer salieron mejor de lo que esperaba, ya que le aprobaron la visa de turista y pudo volver al país norteamericano: “Fui todo el tiempo muy sincera con migración”. Lo más impactante de su caso es que todo logró hacerlo en tan solo 15 días: regresó a Argentina a principios de diciembre de 2019 y volvió a EE.U.U a finales del mismo mes, pero con otro tipo de visado.

