Mostró qué se puede comprar con los dólares que gana en un día en Estados Unidos e impactó a todos

Ya son varias las historias que muestran la realidad de todos los productos que se pueden adquirir en Estados Unidos con una mínima inversión e incluso los objetos que tiran a la basura, pese a que aún mantienen el buen estado. En esta ocasión, Luke, un tiktoker argentino, compartió con todos sus seguidores qué tanto se puede comprar con el sueldo que percibe una persona en un día de trabajo en el país norteamericano. Entre lo que mostró detrás del lente de la cámara, había electrodomésticos y otros artículos electrónicos.

Fue a través de su cuenta @travel_luke donde publicó un video en el que especificó que en territorio estadounidense el salario en promedio es de 10 a 15 dólares la hora, siempre dependiendo del trabajo en el que se desempeñe la persona y cuántas horas trabaja, por eso él planteó un estimado de 100 dólares al día. Recorrió un supermercado y mostró los precios de las cosas que podría llevarse luego de una jornada.

Un tiktoker reveló los precios de los productos en Estados Unidos y sorprendió a todos

¿Qué puedes comprar con un día de trabajo en Estados Unidos?

El argentino recorrió toda la tienda y reveló artículos que no pasaban de los 100 dólares, que fueron los siguientes:

Freidora de aire : 40 dólares.

: 40 dólares. Mini heladera : US$10.

: US$10. Televisión Smart tv de 32 pulgadas : US$100.

: US$100. Laptops de diferentes marcas : US$100.

: US$100. Impresora de la marca HP : US$100.

: US$100. Licuadora de mano : US$55.

: US$55. Una cafetera : US$100.

: US$100. Una olla a presión eléctrica : US$100.

: US$100. El dispositivo Alexa de Amazon: US$95.

El clip de inmediato se volvió viral por la sorpresa que generó entre los tiktokeros, por lo que hasta este momento ya acumula más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de todo tipo. Aunque entre las reacciones de los usuarios de esta red social predominaron las de sorpresa por parte de latinos, quienes dijeron que en sus países la economía no es igual.

La mayoría le mencionó que en sus naciones con el sueldo de un día de trabajo no alcanza para mucho: “En Argentina trabajando medio año te compras un caramelo”, “En argentina con un mes de laburo te compras un Fernet y al otro mes la coca de tres litros”, “Acá en Ecuador hay que trabajar mínimo 2 años para comprar algo”, “Aquí en México un día de trabajo es equivalente a un pollo asado”, “Con eso que ganas allá si venís para Argentina te alcanza para comprar una provincia”, se leía entre las reacciones.

Una freidora de aire fue de lo más barato que se puede comprar con un día de trabajo en Estados Unidos @travel_luke/TikTok

Aunque, por otro lado, le reprocharon al tiktoker por publicar información engañosa, ya que los usuarios consideraron que aunque los artículos tenían un precio accesible, la vida en Estados Unidos era cara. “Se te olvido que en pagar la casa se va casi todo”, “Esto lo muestra así, pero no es tan fácil. Recuerden que hay que pagar casa, comida, luz agua, gastos del carro, el dinero no te rinde para comprar esos artículos todos los días”, “Y después de pagar la renta y servicios que rondan entre los 2500 dólares, ¿qué te ajusta realmente con ese salario diario?”, le escribieron otros miembros de la comunidad virtual.

Y finalmente estuvieron los que se quedaron con ganas de ir al país norteamericano: “Como que ya me dio ganas de ir a EE.UU”, “Ahora entiendo por qué en Estados Unidos las personas no reparan las cosas, sino que las tiran y compran unas nuevas”, “Se me hizo superbarato todo lo electrónico”, le comentaron.