Expectativa en Miami por la posible presencia de Messi en el Hard Rock Stadium con la selección argentina

Recientemente, trascendió que Lionel Messi iría a jugar a Miami y, desde entonces, sus seguidores y sobre todo los argentinos que viven en esta ciudad de Florida, no ocultaron su emoción, aunque se trataba de un rumor. Sin embargo, parece que ahora sus súplicas se volverán realidad y que el deportista sí hará acto de presencia en el próximo mes. Para la decepción de todos aquellos que esperaban que el motivo fura el Inter de Miami, el verdadero evento que llevaría al delantero con la selección argentina es un partido de preparación contra Honduras en el Hard Rock Stadium de Miami Garden previo a la cita mundialista de noviembre que tendrá lugar en Qatar.

Ante la expectativa por el argentino, algunas locales de indumentaria deportiva se vaciron de las camisetas de la Selección. Uno de los últimos videos del titkoker Franquito Rosella (@franquitorosella) fue la prueba, dado que mostró una de sus compras donde solo quedabatalle para niños y XL. “Somos locales en todos lados, así que vamos Argentina y vamos Messi (...) que este año traemos la Copa”, añadió al final de su clip.

Expectativa de los argentinos por Messi y la selección

¿Cuándo estaría Messi en Miami?

De acuerdo con la Federación Nacional de Fútbol de Honduras y algunos reportes de ambos países, jugarían el 23 de septiembre. Además, el conjunto albiceleste también estaría en otro encuentro amistoso el próximo 27 de septiembre contra Jamaica en la Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey.

El Miami Herald compartió que los funcionarios del Hard Rock Stadium todavía no confirman el partido, por lo que aún se desconoce de qué manera se podrán adquirir las entradas.

El futuro de Messi

¿En qué club será el futuro de Messi? (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP) FRANCOIS LO PRESTI - AFP

Todavía falta para que termine el contrato del siete veces ganador del Balón de Oro con el PSG, pero en fechas recientes se ha especulado mucho sobre su siguiente destino y, entre los nombres, apareció el Inter de Miami de la MLS. Incluso hace unos días, su excompañero de la celeste y blanca Gonzalo Higuaín reveló que no sabía qué decisiones tomaría el delantero.

“Con Lio Messi no he hablado últimamente. Tiene contrato en París y no sé si finalmente vendrá acá (al Inter de Miami). Ya tuve la oportunidad de jugar junto a él durante nueve años en la selección argentina”, declaró previo al duelo entre el Inter y Toronto.

En una entrevista para Mundo Deportivo, Xavier Asensi, director general de negocios del Inter Miami y exdirector comercial del FC Barcelona, no ocultó la posibilidad de querer incorporar al crack argentino en el club que es propiedad de David Beckham. Además, tiene claro que La Pulga sería un plus.

‘’Messi no se puede comparar con ningún otro futbolista, come aparte. Dicho lo cual, lo que buscamos es ser la referencia del fútbol en Estados Unidos. Para serlo, lo importante son los jugadores y el espectáculo que seas capaz de dar. Para darlo, necesitas los mejores jugadores y tenerlos es un objetivo real de nuestro club. En cuanto a Messi, está él y después están los demás”, añadió Asensi, quien también señaló que la decisión final le corresponde al propio Leo. “Depende de él y su voluntad. Nosotros queremos tener a los mejores jugadores del mundo y Messi creo que es el mejor de la historia. A partir de aquí, es cosa suya. Es uno de los objetivos de la propiedad”, puntualizó.