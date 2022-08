No sabía si irse a Estados Unidos con su novia 30 años mayor por la Green Card y un tiktoker le dio “el mejor consejo”

Andrés Johnson es un tiktoker cuyo contenido se centra en brindar consejos a sus seguidores, pero con dos detalles infaltables: su humor y el toque cómico. Su personalidad lo llevó a ganarse la confianza de cuatro millones de personas que lo siguen en la red social, por lo que le preguntan todo tipo de cosas en espera de una de sus icónicas respuestas. En esta ocasión, fue un joven de 21 años quien le pidió un consejo sobre si comenzar una vida junto a su novia de 51 años, es decir, tres décadas mayor que él, solo para obtener la Green Card de Estados Unidos.

A través de su cuenta, @andresgjohnson publicó la pregunta que el tiktokero le hizo y le respondió en un clip de 12 segundos. Su consejo fue contundente, muy claro y logró acaparar la atención de miles de personas. “¿Qué estás haciendo aquí perdiendo el tiempo y escribiéndome una preguntita?, pues claro. Haces maletas, te despides de los que te caen bien, dos o tres, y mañana amaneces allá”, le respondió muy a su estilo.

El consejo que le dio un tiktoker a un joven que planeó casarse con alguien que tiene Green Card

De inmediato se volvió viral y decenas de usuarios se burlaron tanto de su consejo como de la manera en que lo dijo. Y es que este es el principal concepto de su contenido, decirlo todo con un tono gracioso. Las reacciones no se hicieron esperar, aunque en la mayoría resaltaron los consejos brindados por Andrés.

“Los mejores consejos”, “‘Te despides de los que te caen bien’, el mejor consejo”, fueron algunos de los comentarios de los tiktokeros. Lo que más risa les causó fue que la opinión de este creador de contenidos se basó en aceptar la propuesta de viajar a otro país con una persona 30 años mayor, con el único objetivo de obtener la Green Card para residir sin problema en Estados Unidos.

Para muchos, eso es un sueño y consideraron que no lo dudarían ni un segundo si se encontraran en esa posición. “Ve, pequeño rockstar”, “Hasta la pregunta ofende”, “Para ayer era tarde”, “El amor de mi Visa”, “Yo no rechazaría ese tipo de oportunidades”, “Pero que haga el testamento desde ya”, “Me voy enseguida, no me pregunta ni me dice dos veces, ya estaría allá, pero no tengo suggar”, fueron las respuestas de los tiktokeros.

El clip de este influencer causó tanto furor que otros usuarios de la red social comenzaron a replicarlo. Hay que recordar que TikTok tiene la función de poder utilizar el audio de cualquier video para hacer lip sync, es decir, imitar la voz del audio original. Esto fue lo que hicieron algunos, aunque otros también tomaron la pregunta del joven que quería un consejo y le dieron sus propios veredictos.

Entre las otras opiniones, hubo un hombre que le aconsejó no irse con la señora de 51 años porque consideró que sería muy cruel de su parte vivir con una persona únicamente para obtener un beneficio de ella. “Esto es lo más utilitarista que he escuchado. Pobre señora, no seas así con ella, no te vayas”, le recomendó.